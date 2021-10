Continua a tenere banco la "storie d'amore" tra Manuel e Lulù: il concorrente del GF Vip ci ha dato un taglio netto, ma la principessa sembra nutrire ancora qualche speranza di portare avanti un flirt durato poche settimane. Interpellato a Casa Chi sulla breve e tormentata frequentazione tra il 22enne e Lulù Hailé Selassié, Franco Bortuzzo ha ribadito quanto la giovane non rispecchi i canoni della ragazza che piace al figlio. Parole al miele, invece, per Federica Pizzi, l'ex fidanzata del nuotatore che di recente gli ha scritto una lettera per dargli forza.

Il pensiero del papà di Bortuzzo sul flirt al GF Vip

Ieri, lunedì 11 ottobre, è ufficialmente finita la frequentazione tra Manuel e Lulù: dopo settimane di baci, dubbi, scenate di gelosia e vari momenti di insofferenza, la "coppia" è scoppiata con il benestare di Alfonso Signorini. Il concorrente del GF Vip 6 ha confermato la sua intenzione di coltivare unicamente un rapporto d'amicizia con Lucrezia: "Non c'è connessione, non ho voglia di starle vicino e quindi preferisco che rimanga solo un'amica".

La principessa etiope ha faticato nell'ammettere che Bortuzzo non intende più flirtare con lei, tant'è che sono intervenuti in molti per cercare di spiegarle come stanno veramente le cose. "Io ringrazio tutti, ma solo io e lui sappiamo cosa ci siamo detti e non penso di non piacergli", ha commentato la giovane prima che il conduttore sbottasse.

"Ecco, devi smetterla di farti castelli in aria. Se dice che non gli piace Sophie, non significa in automatico che gli piaci tu. Non ti vuole vicino, è stato molto chiaro", ha tuonato il padrone di casa davanti ad una perplessa Lulù.

I pareri esterni sulla 'coppia' del GF Vip

Se molti amici di Manuel hanno usato i social network per dirsi contenti dello stop definitivo che ha messo al legame con Lucrezia, suo padre Franco ha rilasciato dichiarazioni piuttosto pungenti sull'ex "amica speciale" del nuotatore.

"Lei è un po' possessiva e non rientra nei canoni di mio figlio, si discosta proprio dal suo stile di vita", ha fatto sapere il signor Franco nell'intervista che ha concesso a Casa Chi il 12 ottobre.

L'uomo, dunque, ha ribadito quanto siano diversi Hailé Selassié e suo figlio, due mondi che non si incontrano nella casa del GF Vip e che non lo faranno neppure quando il reality finirà.

Il papà del vippone, comunque, aveva già stroncato il flirt con Lucrezia sin dall'inizio, ovvero da quando i due si sono scambiati i primi baci davanti alle telecamere.

Il ricordo dell'ex compagna dopo la lettera al GF Vip

Il signor Franco si è detto contento della fine della conoscenza tra Manuel e Lulù, soprattutto perché questa situazione stava rovinando il percorso del figlio all'interno della casa. Quando i giornalisti di Casa Chi gli hanno chiesto di esprimere un parere sull'ultima ragazza che Bortuzzo ha amato prima di partecipare al GF Vip, l'uomo si è sciolto e si è lasciato andare a parole al miele nei confronti di Federica Pizzi.

"Lei è una ragazza pulita. Avrebbe potuto apparire, e invece no", ha fatto sapere il papà del vippone ricordando la scelta della giovane di non avere un faccia a faccia con l'ex davanti alle telecamere per una questione di pudore.

"Lei è andata da Manuel solo per dirgli di svegliarsi e far vedere chi è veramente", ha concluso Franco nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 12 ottobre.

Insomma, parenti e amici del bel 22enne sono più sereni ora che la frequentazione con Lulù è stata stoppata dopo settimane di scenate, gelosie ingiustificate nei confronti delle altre donne della casa e richieste di baci che spesso il ragazzo non ricambiava.