I colpi di scena ad Amici 21 non mancano e, nel corso dell'ultima puntata del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, c'è stato l'ingresso di un nuovo ballerino pronto a mettersi in gioco per conquistare l'accesso al serale. Trattasi del giovane Dario Schirone che ha fatto fuori Mirko, riuscendo così a conquistare un banco nella scuola più famosa d'Italia. La presenza di Dario nel cast del programma, però, non è passata affatto inosservata, dato che il ballerino aveva già avuto modo di lavorare con la prof Veronica Peparini ed ha preso parte anche a diverse puntate del serale di Amici.

Dario Schirone nuovo ballerino ad Amici 21, ma aveva già lavorato con Veronica Peparini

Nel dettaglio, durante la terza puntata del pomeridiano di Amici 21 che prosegue la messa in onda di domenica pomeriggio, c'è stata la sfida tra Mirko e Dario.

Il primo ha avuto la peggio e di conseguenza Schirone è diventato un nuovo concorrente a tutti gli effetti.

Trattasi di un giovane che non era proprio "ignoto" alla prof Peparini, la quale però in trasmissione non ha nascosto di averlo "cresciuto" dal punto di vista artistico.

Ed, effettivamente, in rete e sui social abbondano le foto che vedono Dario al fianco di Peparini e del suo fidanzato (nonché ex allievo e vincitore di Amici) Andreas Muller.

Il nuovo ballerino Dario partecipò anche al serale di Amici

Dario, infatti, ha avuto modo di collaborare in diverse occasioni con Peparini e ha preso parte anche ad un video musicale di Alessandra Amoroso e ad uno di Random, la cui direzione artistica era proprio nelle mani della prof che questo pomeriggio lo ha voluto a tutti i costi tra gli allievi del talent show Mediaset.

Ma non è finita qui, perché i telespettatori attenti che seguono il programma di Maria De Filippi, hanno avuto modo di notare che in passato Dario ha preso parte addirittura al serale di Amici.

Giuliano Peparini, che per diverse edizioni è stato il direttore artistico dello show di Canale 5, lo aveva scelto come ballerino per diversi quadri che venivano proposti durante le puntate in prime time, Dario, quindi, ha già provato il brivido di esibirsi nello studio di Amici, dove quest'anno però parteciperà come allievo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scoppia la polemica sul nuovo ballerino Dario

Le polemiche sul web e sui social non sono mancate e in tanti si chiedono se sia giusto il fatto che un ragazzo, che ha avuto modo già di sperimentare diverse esperienze lavorative importanti (come quella al serale stesso di Amici di Maria), venga scelto come semplice concorrente del programma.

La preparazione di Dario può essere considerata al pari di quella di un allievo di 18-19 anni che muove i primi passi nel mondo della danza ed è stato scelto per Amici 21?