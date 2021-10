Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'11 al 15 ottobre, si tornerà a parlare del triangolo amoroso che vede come protagonisti Patrizio, Alberto e Clara. Quest'ultima avrà seri dubbi in merito alla sua relazione attuale con un ragazzo più giovane, tuttavia lo chef Giordano farà di tutto per ottenere punti. Nel frattempo l'avvocato Palladini, forte del compenso ottenuto da Guido e Mariella, cercherà di trovare un nuovo accordo Clara.

Inoltre ci saranno novità importanti per una coppia storica. Dopo aver scoperto il tradimento di Silvia, Michele chiederà alla moglie di seguirlo in giro per l'Italia per risollevare le sorti del suo matrimonio, ma come reagirà la donna dinanzi a una richiesta?

Upas, anticipazioni dall'11 al 15 ottobre: ​​​​​​​​​​​​​​Clara in difficoltà

Il battesimo del piccolo Federico Palladini rappresenterà l'ennesima occasione per un acceso scontro verbale tra Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). In seguito Patrizio Giordano (Lorenzo Sarcinelli) dispenserà consigli alla ragazza sull'evento del bambino mettendola ancora più in difficoltà. La giovane Curcio si ritroverà così tra due fuochi, da una parte il suo attuale compagno dall'altra il suo ex, entrambi pronti a darsi battaglia.

Trame 11-15 ottobre: ​​Clara vede Patrizio immaturo

Nelle puntate di Un posto al sole, Clara inizia ad avere dubbi sulla sua relazione con Patrizio. A quanto pare la giovane inizia a soffrire per l'eccessiva immaturità del suo giovane compagno.

In seguito però Giordano junior avrà modo di riscattarsi, dando alla sua ragazza la dimostrazione di essere in grado di agire da persona adulta e responsabile. Nel frattempo Alberto riuscirà ad intascare il compenso pattuito, per il suo lavoro da avvocato, promessogli da Mariella (Antonella Prisco) e Guido (Germano Bellavia).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Palladini, forte del gruzzolo appena messo da parte, potrà così raggiungere un nuovo accordo con la sua ex.

Un posto al sole, puntate dall'11 al 15 ottobre: ​​Michele affronta Silvia

Guido e Mariella non potranno fare a meno di sentirsi responsabili della crisi matrimoniale che stanno affrontando i loro due amici. Dopo avere pedinato Silvia (Luisa Amatucci), Michele (Alberto Rossi) valuterà come affrontare la delicata questione con la moglie.

Deciso a salvare il suo matrimonio, Saviani eviterà però colpi di testa e proporrà, semplicemente, alla moglie di seguirlo in giro per l'Italia in un tour promozionale per il suo libro. La donna, però, non sarà in grado di dare una risposta perché ancora troppo legata al suo amante Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi).