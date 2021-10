Dopo quasi tre settimane di convivenza forzata, al Grande Fratello Vip stanno nascendo le prime antipatie. Dopo la festa di sabato 2 ottobre, nella stanza arancione Clarissa Selassié ha attaccato Davide Silvestri. La principessa d'Etiopia ha rivelato di non trovare l'attore simpatico per questo si è augurata che lunedì esca al televoto.

L'episodio incriminato

Nella stanza arancione, domenica 3 ottobre, Ainett Stephens, Miriana Trevisan, Jessica e Clarissa Selassié hanno commentato un episodio accaduto durante la festa. Nel dettaglio, Clarissa ha sostenuto di non avere gradito l'atteggiamento di Davide Silvestri.

Come spiegato da Jessica, prima che Jo cominciasse a suonare in consolle, erano state fatte delle porzioni di pasta abbondante. Alcuni coinquilini non sapendo che la deejay mangiasse i frutti di mare non avevano lasciato il piatto per lei. Tuttavia, ci aveva pensato Soleil a lasciare un piatto di pasta per la coinquilina.

Secondo Clarissa, Davide sarebbe intervenuto nella discussione in modo erruento. La diretta interessata pensava di trovare delle persone "amiche" all'interno del Reality Show dopo quanto accaduto nella sesta puntata del Grande Fratello Vip: "Mi aspettavno un po' di sensibilità nella casa". A detta della principessa, se Davide si trova in nomination un motivo c'è. Inoltre, la diretta interessata ha ammesso di non nutrire una particolare simpatia per l'attore.

A quanto pare, sembra pensarla allo stesso modo anche Miriana: "Lui è un po' troppo cinico".

Il commento di Ainett

Nonostante Ainett abbia avuto una discussione piuttosto accesa con Soleil, la modella ha sostenuto che nella casa preferisce più gente come la 27enne e come Alex Belli che dicono sempre quello che pensano al diretto interessato.

Inoltre, Ainett ha fatto un plauso a Sophie perché nonostante abbia criticato Soleil, le due continuano ad avere un rapporto amichevole all'interno del reality show. Nella stanza arancione, infatti, le concorrenti presenti hanno riferito di avere apprezzato le scuse arrivate dall'influencer italo-americana.

Infine, Clarissa tornando alla discussione ha sostenuto che prima di esprimere il suo giudizio su Davide ha aspettato.

La diretta interessata ha cercato di capire se sbagliava o meno nel valutare l'attore, ma dal momento che tutti hanno fatto il suo nome per mandarlo in nomination evidentemente nessuno ha compreso i modi di fare del coinquilino. Poco dopo, le principesse d'Etiopia in giardino parlando dei concorrenti che si trovano al televoto, hanno espresso il desiderio di vedere Silvestri fuori dal Grande Fratello Vip.