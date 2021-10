Cambia la programmazione Mediaset per la giornata di domenica 10 ottobre 2021 e "a farne le spese" saranno Amici 21 e Verissimo condotti rispettivamente da Maria De Filippi e Silvia Toffanin. Le due trasmissioni che normalmente tengono compagnia al pubblico della domenica pomeriggio di Canale 5, quest'oggi non saranno trasmesse e osserveranno un "turno di stop". Una scelta presa dai vertici di Mediaset per evitare lo scontro diretto tra le due trasmissioni e la partita della Nations League con protagonista l'Italia di Mancini.

Le novità della programmazione Mediaset del 10 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Canale 5 rivelano che Amici 21 e Verissimo non troveranno spazio nel palinsesto della rete ammiraglia.

I telespettatori che alle ore 14 del 10 ottobre si collegheranno su Canale 5, avranno modo di notare che non ci sarà l'appuntamento con il talent show Amici 21, condotto da Maria De Filippi e a seguire non ci sarà neppure quello con Verissimo.

Perché questa variazione di palinsesto? La scelta è dettata dal fatto che in casa Mediaset hanno preferito evitare la sfida diretta di Amici 21 e Verissimo contro la finale dell'Italia valida per il terzo e quarto posto della Nations League 2021.

Saltano Amici 21 e Verissimo dal palinsesto di oggi

L'attesissimo match (che potrebbe arrivare a toccare anche la soglia dei 7-8 milioni di spettatori) è in programma dalle 14:50 circa in diretta televisiva su Rai 1, subito dopo una breve puntata di Domenica In condotta da Mara Venier che sarà interamente dedicata alla presentazione del cast di Ballando con le stelle 2021.

Di conseguenza, per evitare questa sfida diretta che rischierebbe di far crollare gli ascolti di Amici e quelli di Verissimo, ecco che hanno scelto di rimettere in onda, eccezionalmente per domenica 10 ottobre, gli appuntamenti con le soap opera.

Dalle 14 alle 16:30 circa, infatti, su Canale 5 ci sarà spazio per le nuove puntate di Beautiful, Una Vita e poi a seguire Love is in the air.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ecco cosa andrà in onda oggi al posto di Amici e Verissimo su Canale 5

Al termine del "blocco soap" sarà in onda il film del ciclo Inga Lindstrom, che prenderà il posto di Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Un cambio programmazione che interesserà solo la fascia del daytime di Canale 5, dato che per la prima serata del 10 ottobre, non sono previste modifiche ed è confermata la messa in onda della nuova puntata di Scherzi a parte con Enrico Papi.

Da domenica prossima 17 ottobre, invece, la programmazione Mediaset tornerà a essere quella "tradizionale" e dalle 14 in poi torneranno sia Amici 21 che Verissimo.