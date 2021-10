Cambia la programmazione Mediaset per la giornata di domenica 10 ottobre 2021.

Il palinsesto pomeridiano di Canale 5 sarà letteralmente stravolto per evitare lo scontro tra Amici 21 e la partita della Nazionale italiana di calcio in Nations League, che va in onda nel primo pomeriggio su Rai 1. A tal proposito, quindi, la trasmissione di Maria De Filippi non andrà in onda questa domenica e sarà sostituita dai nuovi episodi delle soap opera di Canale 5, tra cui Una Vita.

Mediaset rivoluziona la programmazione di domenica 10 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset di questa domenica 10 ottobre, prevede che l'appuntamento con Amici 21 previsto questa settimana non sarà trasmesso e la scelta è dovuta al fatto che in diretta nel pomeriggio di Rai 1, sarà trasmessa la partita dell'Italia valida per la "finalina" per il terzo posto in Nations League contro il Belgio.

I vertici del Biscione, quindi, hanno scelto di non mandare in onda l'appuntamento con Amici 21, bensì di sostituirlo con la messa in onda di nuove puntate delle storiche soap che quotidianamente vanno in onda sulla rete ammiraglia del Biscione.

Di conseguenza, questa domenica 10 ottobre, ci sarà eccezionalmente, il ritorno di Beautiful, Una vita e Love is in the air, anche se in orari diversi rispetto a quelli del palinsesto feriale.

Una Vita e Beautiful tornano di domenica pomeriggio

Beautiful comincerà alle ore 14 e poi a seguire ci sarà spazio per un appuntamento speciale con la soap iberica Una Vita che andrà in onda dalle 14:20 alle 16 circa. A seguire ci sarà spazio per un nuovo episodio di Love is in the air, con la coppia composta da Eda e Serkan.

Insomma un pomeriggio decisamente differente rispetto a quello delle ultime settimane di questa stagione autunnale, dato che in casa Mediaset avevano scelto di mettere da parte le soap opera per lasciare spazio ad Amici 21 e poi a seguire alla puntata domenicale di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Un cambio programmazione che, tuttavia, sarà valido solo questa settimana, visto che poi dal 17 ottobre in poi, tutto tornerà nella norma, compreso l'appuntamento con Amici 21 che sarà trasmesso sempre di domenica dalla rete ammiraglia Mediaset.

Amici 21 prende il posto di Uomini e donne

Intanto, però, per questa settimana Maria De Filippi e gli allievi della sua scuola, cambieranno giorno di messa in onda televisiva.

La quarta puntata di Amici 21, infatti, pur non andando in onda di domenica pomeriggio non sarà "persa", dato che Mediaset ha scelto di trasmetterà lunedì 11 ottobre.

L'appuntamento con il talent show della De Filippi sarà trasmesso questo lunedì, nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:40 e toglierà spazio a Uomini e donne, che a sua volta torna da martedì.