In Beautiful la situazione di Steffy si complicherà ulteriormente, dopo che la ragazza minaccerà i familiari con un coltello. In preda alle allucinazioni per gli oppiacei che sta assumendo, la giovane perderà il controllo e, in seguito a questo episodio, verrà messa con le spalle al muro da Finn, Liam e Ridge. Riusciranno i tre a convincerla a disintossicarsi?

Steffy perde il controllo e minaccia i familiari con un coltello

La story line legata alla dipendenza da oppiacei di Steffy vedrà una svolta nel momento in cui la ragazza perderà letteralmente il controllo.

Tutto accadrà quando Liam le porterà via Kelly. La figlia di Ridge non accetterà questa drastica decisione dell'ex marito e vorrà a tutti i costi riprendersi la figlioletta. Fuori di sé a causa dei farmaci, si recherà quindi a casa di Brooke e qui avrà un duro confronto sia con Logan che con Hope e Liam. L'annebbiamento mentale di Steffy, le farà credere che le Logan vogliano portarle via Kelly. Intanto Thomas informerà Ridge della situazione di Steffy e anche lo stilista si recherà a casa di Brooke, preoccupato per la figlia. Qui troverà Steffy sempre più fuori controllo. La ragazza improvvisamente, tirerà fuori dalla tasca un coltello minacciando i presenti.

Finn aiuta Ridge e Liam a far uscire Steffy dalla dipendenza da oppiacei

In Beautiful, le cose sembreranno volgere al peggio ma fortunatamente Steffy la cera cadere a terra il coltello senza fare del male a nessuno. La ragazza sconvolta, uscirà dalla casa di Brooke. Ridge, Liam e tutti coloro che avranno a cuore la salute di Steffy cercheranno un modo per farla uscire dalla dipendenza in cui sarà caduta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Liam informerà Finn di quanto appena accaduto e soprattutto del fatto di aver ritrovato un flacone di pillole nascosto sotto i cuscini del divano. Il dottore gli dirà di non aver firmato nessuna nuova prescrizione a Steffy e pertanto, riterrà necessario rintracciare il misterioso fornitore. Finnegan si dirà disposto ad aiutare Liam e Ridge a far uscire Steffy dalla dipendenza dagli oppiacei in cui sarà caduta.

Beautiful: Steffy accetterà di entrare in clinica per disintossicarsi?

Nel corso delle nuove puntate di Beautiful, in onda tra qualche settimana su Canale 5, i telespettatori assisteranno anche a un riavvicinamento tra Hope e Thomas. I due sembreranno aver messo da parte i loro dissapori e faranno fronte comune per essere dei bravi genitori per Douglas, ma non solo. I due parleranno anche di Steffy e Hope offrirà tutto il suo supporto a Thomas, dicendogli che la sorella riuscirà a superare anche questo difficile momento. Finn, Liam e Ridge intanto, si recheranno da Steffy e la metteranno con le spalle al muro. I tre vorranno farle ammettere di essere caduta in una dipendenza e vorranno convincerla a farsi curare in una clinica specializzata. Steffy accetterà di farsi aiutare per disintossicarsi? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap tv americana.