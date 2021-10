Aria di cambiamenti in Mediaset per le giornate di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021. Infatti, nelle ultime ore, è stato reso noto, tramite un comunicato stampa, che la programmazione per le due giornate subirà alcuni cambiamenti. A causa della partita della Nazionale di calcio, prevista per la domenica su Rai 1, il palinsesto di Canale 5 subirà alcune modifiche che spiazzerà non i fan che seguono con passione Uomini e donne. La prima puntata settimanale del dating show, infatti, non sarà trasmessa come di consueto lunedì, ma martedì 12 ottobre.

Al posto della trasmissione andrà in onda un altro programma di Maria De Filippi, Amici. Anche la trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, subirà modifiche, in quanto non avrà un doppio appuntamento nel weekend, ma ci sarà soltanto la puntata prevista per il sabato pomeriggio.

Uomini e Donne: l'11 ottobre non va in onda

Uomini e Donne non andrà in onda lunedì 11 ottobre e il pubblico a casa potrà vedere al suo posto la puntata di Amici, che sarebbe dovuta andare in onda domenica 10 ottobre. Gli appassionati delle vicende sentimentali di Gemma Galgani, pertanto, dovranno attendere la giornata di martedì 12 ottobre, per scoprire cosa accadrà alla dama torinese e se, finalmente, arriverà in studio un cavaliere per corteggiarla.

C'è grande attesa, inoltre, per la messa in onda della puntata in cui Joele Milan lascerà il trono, dopo essere stato scoperto per avere preso un accordo con Ilaria.

Uomini e Donne viene sostituito da Amici l'11 ottobre

La scelta in casa Mediaset di non mandare in onda Amici nella giornata di domenica 10 ottobre, è stata causata dalla partita dell'Italia, prevista per le 15 su Rai 1.

Per evitare di fare concorrenza ad una partita importante della Nazionale, utile per ottenere la finale per il terzo posto di Nations League, è stato scelto di non mandare in onda il talent di Maria De Filippi, rimandandolo alla giornata di lunedì 11 ottobre, cancellando così la messa in onda di Uomini e Donne.

Non solo Uomini e Donne perde una puntata: anche Verissimo

La partita di calcio dell'Italia trasmessa su Rai 1 nel pomeriggio di domenica 10 ottobre non causerà soltanto modifiche al palinsesto di Uomini e Donne ed Amici, ma anche a quello di Verissimo. La trasmissione, infatti, andrà in onda soltanto nella giornata di sabato 9 ottobre, a partire dalle 16.30 su Canale 5, perdendo l'appuntamento domenicale. I telespettatori, al posto del talk show, potranno vedere le soap opera Beautiful, Una vita, Love is in the air. Non resta pertanto che attendere lunedì 11 e martedì 12 ottobre, per scoprire cosa accadrà nelle trasmissioni di Maria De Filippi.