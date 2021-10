Nella giornata di mercoledì 6 ottobre, Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip ha messo dei tutori e ha “camminato” sulle sue gambe. In un’intervista a Fanpage il papà del 22enne ha spiegato che il figlio non lo ha fatto per “spettacolo”. Inoltre, il signor Franco ha lanciato una stoccata a Lulù Selassié affermando che "alcune presenze femminili in casa sono estenuanti".

Il commento sulla principessa d’Etiopia

Il papà di Manuel Bortuzzo, in una precedente intervista, aveva sparato a zero sulla vicinanza del figlio a Lulù Selassié. Nel corso di una nuova intervista, l’uomo è tornato ad attaccare tra le righe la più piccola delle principesse d’Etiopia.

In particolare, papà Franco ha lasciato intendere che la ragazza stia troppo attaccata al figlio parlando di “presenze estenuanti”.

Il papà del 22enne è convinto che le dinamiche create dalla produzione abbiano messo in difficoltà Manuel. Ma non solo, l’uomo ha sostenuto che non vuole affatto intromettersi nel percorso del figlio. Infine, sulla lettera scritta da Federica Pizza - ex fidanzata di Bortuzzo - Franco ha riferito che potrebbe servire a spronare il figlio a ritrovare la serenità di prima.

Le parole del signor Franco

Manuel Bortuzzo ha deciso di mettere dei tutori e “camminare” sulle sue gambe. Ovviamente, i suoi compagni d’avventura sono apparsi spiazzati. Per esempio Carmen Russo è scoppiata in lacrime mentre Manila Nazzaro ha chiosato: “Sei un gran figo”.

In un’intervista il papà del 22enne ha precisato che il gesto di suo figlio non era affatto per fare “spettacolo”. Papà Franco ha poi spiegato che Manuel ogni cinque o sei mesi ha un’infezione che deve guarire con degli antibiotici. Il consiglio di alzarsi in piedi e “camminare” è stato dato da fisioterapista, inoltre l’uomo ha confidato che per lui non è stato così “scioccante” vedere suo figlio in piedi.

Al contrario, era piuttosto preoccupato nel vedere suo figlio da tre settimane seduto sulla serie a rotelle: “Gli serve per la circolazione e per rinforzare le cartilagini”.

Manuel fa chiarezza sul rapporto con Lulù

Nella giornata di giovedì 7 ottobre, Manuel Bortuzzo ha avuto l’ennesimo chiarimento con Lulù Selassié. Nel dettaglio, il ragazzo ha spiegato che non si sente il fidanzato della principessa d’Etiopia e si è detto sicuro che lontano dai riflettori tra di loro non durerà.

Inoltre il 22enne ha fatto sapere che l’amicizia con Lulù per lui ha lo stesso valore del rapporto con Aldo Montano. A quel punto la più piccola delle sorelle Selassié ha spiegato di non voler essere un peso per il coinquilino, ma di volere più attenzioni.

Al tempo stesso, Lulù ha confidato che le piace coccolare e baciare Manuel. Quest’ultimo, però, ha messo in chiaro anche questo punto: “A me non piace essere toccato”.