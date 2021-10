Ieri, giovedì 7 ottobre, è stata registrata la puntata di Amici che andrà in onda eccezionalmente lunedì 11. Per non doversi scontrare con la partita della Nazionale di calcio nel pomeriggio di domenica 10, Mediaset ha deciso di posticipare di un giorno il quarto speciale della nuova edizione, quello che ha visto la conferma di quasi tutti i titolari della scuola. Solamente Inder, Flaza ed Elisabetta sono stati sospesi dai professori, che invece hanno decretato le vittorie di Mattia, Christian, Luigi ed LDA nelle sfide del giorno.

Aggiornamenti sull'ultima registrazione di Amici

La puntata di Amici che sarà trasmessa su Canale 5 lunedì 11 ottobre (al posto di Uomini e Donne), è stata registrata giovedì 7, perciò sul web sono già disponibili le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio.

I professori sono stati chiamati a giudicare le quattro sfide che la produzione ha voluto come provvedimento disciplinare: quattro talenti, infatti, sono stati puniti per il disordine che regna in casetta da settimane.

Mattia si è confrontato con Carmen e ha vinto, così come l'altro allievo del team di Raimondo Todaro, Christian. Per quanto riguarda il canto, LDA ha battuto il suo rivale proponendo un inedito, mentre Luigi ha dovuto fare due esibizioni per spuntarla contro un altro aspirante alunno.

Tutti i ragazzi che erano stati messi a rischio dagli addetti ai lavori, dunque, hanno superato la sfida e sono tornati ad essere titolari della classe 2021/2022.

Le felpe sospese di Amici 21

Dopo aver portato a termine tutte le sfide del giorno, gli allievi di Amici si sono esibiti davanti ai professori per cercare di confermare la loro titolarità.

Tra critiche e suggerimenti, quasi tutti i ragazzi della scuola hanno ottenuto un sì dal proprio insegnante di riferimento.

Inder e Flaza, però, sono stati privati della loro maglia come provvedimento per atteggiamenti poco rispettosi che hanno avuto durante la settimana: Anna e Lorella hanno deciso di sospendere gli allievi dei loro team per cercare di dargli un importante messaggio.

Elisabetta, invece, è l'unica ad essere stata messa in sfida dopo che la sua docente l'aveva confermata: Cuccarini ha deciso di mettere a confronto la ragazza con un'aspirante alunna, ma questo faccia a faccia avverrà la prossima settimana.

Gaia Gozzi torna ad Amici

La puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto il 7 ottobre, ha regalato al pubblico anche momenti leggeri, come la messa in onda di un video sulla simpatia che è nata tra Luigi e Carola. Anche se i due ragazzi si sono confrontati in casetta decidendo di rimanere solo amici, la conduttrice sta portando avanti questo Gossip che è il primo che i talenti di quest'anno hanno regalato ai telespettatori.

L'ospite del quarto speciale della ventunesima edizione, è stata Gaia Gozzi: l'ex vincitrice del talent-show è tornata a casa per fare promozione al suo ultimo singolo.

Un importante aggiornamento che Mediaset ha dato ai fan del programma qualche ora fa, riguarda la data di messa in onda della puntata che è stata registrata ieri. Per evitare uno scontro forse impari con la partita Italia-Belgio (valida per il terzo e quarto posto nella Nation League), i vertici di rete hanno deciso di far slittare di 24 ore l'appuntamento settimanale con Amici.

Lunedì 11 ottobre, dunque, lo storico format di Maria De Filippi prenderà il posto di Uomini e Donne (dalle ore 14:45 circa). Questo cambiamento, però, è temporaneo: la trasmissione, infatti, tornerà regolarmente nel palinsesto della domenica pomeriggio già a partire dalla prossima settimana.