Nella giornata di mercoledì 13 ottobre si sono svolte le registrazioni della quinta puntata di Amici. Nel corso delle riprese ci sono state tante novità e colpi di scena per i protagonisti del talent di Maria De Filippi. Elisabetta e Matt sono stati ufficialmente eliminati e, al loro posto, hanno potuto fare il loro ingresso nella scuola Alessandra e Guido. Nel frattempo, resta ancora in bilico la sorte di Flaza che ha ancora la maglia sospesa ed, inoltre, Lorella Cuccarini non l'ha fatta esibire. Inoltre, Ermal Meta è stato ospite in studio.

Anticipazioni Amici: Elisabetta e Matt vengono eliminati

Nel corso dell'ultima registrazione del talent di Canale 5 ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno coinvolto gli allievi della scuola. Infatti, due nuovi ragazzi hanno ottenuto il banco. In particolar modo, Elisabetta si è esibita in una sfida e il suo posto è stato preso dalla nuova arrivata, Alessandra. Purtroppo per l'allieva del programma di Maria De Filippi non c'è stato nulla da fare ed ha dovuto abbandonare la sua corsa verso il serale. La stessa sorte è toccata anche a Matt che, nel corso di una sfida di ballo con un aspirante allievo, ha perso, lasciando così il suo banco ed il posto al nuovo alunno.

Amici, quinta puntata: Flaza è ancora in bilico

Flaza invece è ancora in bilico e, infatti, anche nel corso della registrazione di mercoledì 13 ottobre, la sua situazione non è cambiata. In particolar modo, la cantante, già qualche giorno fa, si è vista sospendere la maglia per via del suo comportamento. Infatti, Flavia ha infranto alcune regole del talent show, usando il cellulare negli orari in cui non è consentito, si è presentata in ritardo alle lezioni e non ha preso parte ad alcune lezioni di ginnastica.

Amici: Lorella Cuccarini non fa esibire Flaza

Durante la quarta puntata, anche Maria De Filippi aveva cercato di fare capire all'allieva che avrebbe dovuto seguire le regole della scuola ma, anche nel corso delle nuove riprese, la cantante non è riuscita a riprendere la maglia, che è rimasta sospesa. Inoltre, in base alle indiscrezioni trapelate sul web, l'insegnante Lorella Cuccarini non ha fatto esibire Flaza.

L'ospite della quinta puntata, presente in studio, è stato il cantante Ermal Meta ed è presumibile che si sia esibito con uno dei suoi successi. Non resta che attendere la messa in onda della puntata in televisione, per scoprire cosa è accaduto nella scuola di Amici e capire cosa accadrà a Flaza e agli altri allievi del talent di Mediaset. La messa in onda del quinto appuntamento con il programma di Maria De Filippi è previsto per domenica 17 ottobre, a partire dalle 14 su Canale 5.