Clima infuocato nello studio di Uomini e donne e nel corso della puntata trasmessa nel pomeriggio del 13 ottobre su Canale 5, Tina Cipollari ha perso nuovamente le staffe nei confronti della sua "nemica" Gemma. Tutto è iniziato nel momento in cui Maria De Filippi ha annunciato che ci sarebbe stato l'ingresso di un nuovo cavaliere pronto a conoscere la dama torinese. La reazione di Tina non si è fatta attendere: l'opinionista ha lasciato lo studio e, punzecchiata da Gemma, ha richiesto l'intervento della conduttrice.

Nuovo scontro tra Tina e Gemma a U&D: l'opinionista lascia lo studio

Nel dettaglio, Maria ha annunciato che un nuovo cavaliere aveva scritto al programma per conoscere meglio la dama torinese e iniziare così una frequentazione. Trattasi di Maurizio, avvocato, che non ha nascosto il suo forte interesse nei confronti di Gemma.

Tina però, nel momento in cui ha appreso che ci sarebbe stato un nuovo cavaliere per la sua "nemica", ha lasciato lo studio di Uomini e donne per mettersi sulle tracce di questo uomo.

L'opinionista, infatti, continuava a dire di volerlo incontrare prima del suo ingresso in studio, per metterlo in guardia dal "rischio" che stava correndo nel momento in cui avesse accettato d'intraprendere una relazione con Gemma.

Gemma provoca Tina e interviene Maria

La reazione della dama torinese, però, ovviamente non è stata positiva: non ha gradito per niente il modo di fare di Tina, rimarcando sul fatto che farebbe intimorire i cavalieri che arrivano a Uomini e donne per conoscerla.

Sta di fatto che tra le due protagoniste di Uomini e donne trono over si è acceso un nuovo diverbio e questa volta è intervenuta in prima persona anche Maria De Filippi, che ha sbottato con la dama torinese.

Gemma, infatti, continuava a punzecchiare Tina Cipollari, dicendole di stare buona e di dedicarsi alla "merenda" piuttosto che pensare a lei e alle sue nuove conoscenze.

La conduttrice, temendo che prima o poi Tina sarebbe scoppiata a tutti gli effetti, ha chiesto alla dama torinese di smetterla.

Maria De Filippi sbotta contro Gemma a Uomini e donne

"Non la provocare con questa cosa della merenda, perché tra poco parte", ha sbottato De Filippi rivolgendosi alla dama torinese.

Insomma, la conduttrice ha cercato di evitare che la situazione tra le due protagoniste di Uomini e donne potesse degenerare, proprio come è accaduto diverse volte in passato, quando sono arrivate a un passo anche dallo scontro fisico.

Ma cosa succederà con Maurizio? Gemma riuscirà a voltare pagina e a trovare l'amore? La risposta nel corso delle prossime puntate del dating show Mediaset.