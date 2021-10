Nelle puntate di Un posto al sole in onda su Rai 3 dal 25 al 29 ottobre, probabilmente verrà data la risposta alla domanda che, nell'ultimo mese, si sono posti tutti gli appassionati della serie: chi ha aggredito Susanna? Le anticipazioni confermano che la ragazza, al suo risveglio, non ricorderà il volto di colui che le ha fatto del male, quindi tutto sembrerebbe fermo al punto di partenza, ma non sarà così. In seguito, infatti, verranno fatte alcune importantissime rivelazioni in merito al rider del Vulcano, indicato come principale sospettato: ma è davvero Mattia il colpevole dell'aggressione a Susanna?

Upas, anticipazioni dall'25 al 29 ottobre: ​​Susanna ha un vuoto di memoria

I medici riusciranno nel loro intento di risvegliare Susanna (Agnese Lorenzini), tuttavia la ragazza si troverà in un forte stato confusionario e non sarà in grado d'indicare la persona che l'ha aggredita. Risulta davvero difficile ipotizzare una nuova amnesia, affrontata parallelamente a quella di Filippo, quindi probabile che la ragazza semplicemente non riesca a mettere a fuoco, cosa è avvenuto quella notte a causa di un trauma. Le anticipazioni non rivelano se Susanna riuscirà in seguito a recuperare quel ricordo, ma sottolineano che ci sarà una svolta nelle indagini.

Trame 11-15 ottobre: ​​Mattia ha aggredito Susanna?

Nei prossimi episodi di Un posto al sole cadranno finalmente tutte le accuse a carico di Renato (Marzio Honorato). A quanto pare il pm dichiarerà che l'uomo risulta totalmente estraneo ai fatti. Non è chiaro se ciò sarà dovuto a una confessione di Susanna o ad altre motivazioni, ma sta di fatto che le indagini si avvicineranno alla loro conclusione.

Le anticipazioni non affermano che Mattia sia l'aggressore, ma rivelano che, con il ragazzo a piede libero, altre ragazze potrebbero finire vittima di violenza. Questo non rende la notizia ufficiale, ma la sensazione è che l'aggressore di Susanna possa finalmente avere un nome: Mattia Savelli (Andrea Pacelli)

Un posto al sole, puntate dal 25 al 29 ottobre: ​​il rider ancora in libertà

Se tutto questo venisse confermato, la spiegazione al giallo risulterebbe quella che vede Mattia come un maniaco ossessionato da una precisa tipologia di ragazze.

Il rider aveva ammesso di avere notato Susanna e di averne apprezzato la dolcezza. L'atteggiamento gentile dell'avvocatessa avrebbe quindi innescato un perverso meccanismo mentale in grado di scatenare la sua follia. Attenzione perché Mattia, presto, si interesserà anche a Rossella, che sia anche lei in pericolo? Per scoprirlo bisognerà attendere le prossime puntate.