Gli ascolti tv di domenica 24 ottobre vedono trionfare in daytime Maria De Filippi, con la sesta puntata del talent show Amici 21, che ormai da quest'anno è approdato stabilmente nella fascia del dì festa di Canale 5. Il programma ha battuto così la concorrenza rappresentata da Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai 1. In prime time, invece, vince la fiction Cuori con Pilar Fogliati, seppur in calo rispetto al debutto di domenica scorsa.

Vince Cuori ma perde spettatori: ascolti tv domenica 24 ottobre 2021

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questa domenica 24 ottobre 2021 vede trionfare in prima serata la seconda puntata della fiction Cuori, che su Rai 1 ha totalizzato una media di oltre 3,8 milioni di spettatori con uno share del 18,50%.

Numeri positivi seppur in calo rispetto a quelli registrati dalla fiction la scorsa settimana, quando al debutto la media arrivò a superare il muro dei 4,2 milioni di spettatori e lo share aveva sfiorato il 20% in prime time.

Un leggero calo, quindi, per la nuova fiction medical della domenica sera di Rai 1 che ha comunque battuto a mani basse il meglio dell'ultima edizione di Scherzi a parte.

Male il meglio di Scherzi a parte, cala Fazio: ascolti tv 24 ottobre 2021

Il varietà di Canale 5 condotto da Enrico Papi, con la puntata "best of" di questa stagione ha ottenuto un ascolto di appena 1, 7 milioni di spettatori in prime time, fermandosi al 9,20% di share.

Su Rai 3, invece, ascolti in calo anche per Che tempo che fa condotto da Fabio Fazio.

La puntata di questa domenica 24 ottobre ha ottenuto una media di circa 2,2 milioni di spettatori pari al 9,15% e poi a seguire il segmento del Tavolo ha ottenuto un ascolto di 1,4 milioni con il 7,34% di share.

Per quanto riguarda la sfida del daytime pomeridiano di questa domenica 24 ottobre 2021, torna a vincere Maria De Filippi con il suo talent show Amici 21.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

amici 21 batte Domenica In: ascolti tv del 24 ottobre 2021

La sesta puntata trasmessa ieri pomeriggio su Canale 5, ha sfiorato la soglia dei 3 milioni di spettatori, registrando così il record stagionale con uno share del 19,90%.

Numeri che hanno permesso a Maria De Filippi di avere la meglio nella gara auditel del pomeriggio, battendo così i dati d'ascolto registrati dalla nuova puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier.

Il talk show di Rai 1 ha ottenuto una media di 2,7 milioni nella prima parte con il 17.10% di share e 2,3 milioni nella seconda parte con il 16,30%.

In access prime time, invece, ascolti bassi per Paperissima Sprint, il programma della domenica sera di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, in onda al posto di Striscia la notizia.

La puntata di ieri sera ha ottenuto una drastica media di appena 2,8 milioni di spettatori fermandosi all'11,90% di share contro i 4,7 milioni che in quella stessa fascia oraria hanno seguito I Soliti Ignoti condotto da Amadeus, che su Rai 1 ha sfiorato il muro del 20% di share, arrivando così quasi a doppiare l'ascolto di Paperissima.