Domenica 24 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di U&D, quella che sarà trasmessa su Canale 5 tra qualche settimana. Le anticipazioni che sono trapelate dagli studi Elios, sono poche ma molto interessanti: Gemma, ad esempio, è stata di nuovo lasciata da un corteggiatore, e questo ha scatenato l'ilarità di Tina. Roberta e Andrea Nicole, invece, portano avanti le loro conoscenze, mentre quella tra Ida e Diego sarebbe già giunta al capolinea.

Aggiornamenti sul Trono Over di U&D

Le due consuete registrazioni settimanali di U&D, sono cominciate domenica 24 ottobre: nel pomeriggio, infatti, Maria De Filippi ha condotto il primo degli appuntamenti previsti in questi giorni (il secondo dovrebbe avere luogo oggi, lunedì 25).

Sul web sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio, partendo dai protagonisti del Trono Over.

Per quanto riguarda Gemma, si è saputo che è stata lasciata anche dal suo ultimo corteggiatore, un cavaliere del parterre di cui non si conosce ancora l'identità. Dopo aver frequentato per un breve periodo Costabile, Galgani stava provando a ripartire al fianco di un altro signore del cast, ma le cose non sono andate affatto bene.

Tina non ha perso l'occasione per punzecchiare la sua "antagonista" numero uno, inscenando insieme a lei i soliti battibecchi ai quali il pubblico del dating-show è ormai abituato da anni.

Novità sui giovani protagonisti di U&D

Gli spoiler della puntata di U&D che è stata registrata il 24 ottobre, informano i curiosi del fatto che anche per Ida non è stata una giornata facile.

Esattamente come l'amica Gemma, anche Platano ieri è stata molto criticata per le sue frequentazioni: pare addirittura che la conoscenza tra la parrucchiera e Diego sia già finita proprio a causa di alcuni comportamenti di lei.

Pressata dagli attacchi che ha ricevuto, la dama ha lasciato più volte lo studio, ma la sua non dovrebbe essere un'uscita di scena definitiva.

Per quanto riguarda il Trono Classico, si è saputo che Andrea Nicole ha baciato di nuovo Ciprian ed ha ammesso di essere molto attratta da lui. Il trasporto fisico che la tronista ha per il biondo corteggiatore, però, non è sinonimo di fiducia: anzi è Luca il ragazzo al quale la milanese si affiderebbe di più lontano dai riflettori.

Il cast di U&D resta invariato per ora

La seconda protagonista del Trono Classico di U&D, Roberta, sta iniziando a lasciarsi andare. Nel corso della registrazione di domenica 24 ottobre, la romana ha confermato di essere molto presa da Luca, col quale si è scambiata lunghi e romantici baci in esterna.

Un'altra informazione che trapela dagli studi dove si registra il dating-show di Canale 5, è che Maria De Filippi non ha ancora sostituito Joele Milan e Matteo Fioravanti.

Sono passate settimane da quando i due ragazzi hanno lasciato il programma (uno è stato cacciato per aver tentato di accordarsi con una corteggiatrice, l'altro ha fatto la sua scelta in anticipo perché molto preso di una persona), ma ancora non è cambiato nulla nella formazione dei giovani che cercano l'amore davanti alle telecamere.

A tal proposito, qualche ora fa Amedeo Venza ha scritto su Instagram: "Nella nuova registrazione, in molti si aspettavano la presentazione dei nuovi tronisti, che invece non c'è stata. Si è parlato prima del Trono Over e poi del Classico".

Insomma, per il momento la redazione di U&D non intende affiancare ad Andrea Nicole e a Roberta dei colleghi uomini. È probabile che gli addetti ai lavori stiano aspettando le scelte delle due ragazze per rinnovare totalmente il cast della versione giovani del format.