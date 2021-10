La quinta puntata del pomeridiano di Amici 21 andata in ponda ieri domenica 17 ottobre ha visto il debutto da professionista di Giulia Stabile. Voluta da Raimondo Todaro, nel ruolo di nuovo professore della scuola più spiata d'Italia, la vincitrice della scorsa edizione del talent si è esibita tra gli applausi del pubblico in studio e l'approvazione degli utenti del web che sui social hanno commentato con parole più che positive la danzatrice e la sua coreografia. Poco dopo, Giulia stessa sul suo profilo Instagram ha creato un post relativo al balletto senza dimenticarsi di ringraziare Maria De Filippi per la bella presentazione.

La ballerina emozionata per il suo nuovo ruolo ad Amici 21

Sulle note di Tourner Dans Le Vide, Giulia per la prima volta in veste di ballerina professionista è salita sul palco di Amici 21 per dimostrare una coreografia che poi doveva essere ballata dall'alunno di Todaro, Christian. L'esibizione è stata presentata con affetto da Maria De Filippi che crede molto nella romana diciannovenne che ha voluto non solo nel talent ma anche a Tu sì que vales, Una carriera tutta in ascesa quella della Stabile che può contare su un folto numero di sostenitori.

Infatti, il suo post su Instagram, in cui mette in mostra il suo ballo, è stato accolto da moltissimi like e altrettanti commenti di sostegno. “Prima dimostrazione da professionista, un’emozione davvero unica”, ha esordito Giulia nel suo commento al video pubblicato.

“Grazie Mery per questa “presentazione” che mi ha ricordato che sto realmente realizzando uno dei miei sogni”, ha poi proseguito la ballerina che nel suo primo provino per il talent aveva ammesso di vedere come un obiettivo la possibilità di diventare un membro del corpo di ballo di Amici.

I messaggi di supporto per Giulia

Giulia, sempre riconoscente con chi ha creduto in lei fin dall'inizio, ha proseguito confessando che prima di esibirsi ha avuto un po' di paura e le sue gambe tremavano per l'emozione, In ogni caso, la danzatrice spera di aver comunicato con la sua arte ciò che aveva dentro.

A giudicare dai commenti ricevuto di certo Stabile è riuscita nel suo intento. Infine, la romana ha concluso ringraziando tutti i follower e augurandosi di poter presto tornare ad esibirsi davanti al pubblico.

Giulia è stata accolta molto bene da tutti i professionisti della scuola, tanto che non sono mancati neanche da parte degli altri ballerini i messaggi di sostegno.

Anche Sebastian Melo Taveira, per cui Giulia aveva mostrato un certo interesse prima di innamorarsi di Sangiovanni, ha lasciato qualche emoticon di support. E già i fan chiedono a gran voce di poter vedere nuove dimostrazioni da parte di Stabile già a partire dalla prossima registrazione di Amici 21.