Cambia la programmazione Mediaset per le giornate del 10 e 11 ottobre 2021. Le anticipazioni di queste ore, diramate da un comunicato stampa ufficiale, rivelano che in vista della partita dell'Italia nella finale per il terzo posto di Nations League 2020-2021, anche il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche e in particolare l'appuntamento con Amici 21 non sarà trasmesso di domenica pomeriggio, bensì prenderà il posto di Uomini e donne di lunedì pomeriggio.

Mediaset rivoluziona la programmazione del 10 e 11 ottobre 2021

Nel dettaglio, domenica 10 ottobre alle ore 15 in diretta televisiva su Rai 1 è prevista la finale per il terzo e quarto posto che vedrà scendere in campo la Nazionale italiana di calcio guidata da mister Mancini.

Una sfida che, dal punto di vista Auditel, potrebbe attirare l'attenzione di diversi milioni di spettatori e di conseguenza rischierebbe di far crollare gli ascolti del talent show di Maria De Filippi, previsto generalmente per la domenica pomeriggio.

Così in casa Mediaset è stato scelto di correre ai ripari e di evitare così la sfida televisiva tra Amici 21 e la partita della Nazionale italiana in programma su Rai 1.

Di conseguenza, il palinsesto di domenica 10 ottobre, ma anche quello di lunedì 11 ottobre, subirà delle sostanziali modifiche.

Amici 21 non andrà in onda di domenica, ma lunedì al posto di Uomini e donne

Le anticipazioni ufficiali rivelano che, in casa Mediaset, si è scelto di non trasmettere la quarta puntata del pomeridiano di Amici 21 di domenica bensì di spostarlo al lunedì pomeriggio.

Questa domenica, quindi, alle ore 14 non ci sarà l'appuntamento con la trasmissione di Maria De Filippi, bensì saranno trasmesse le soap opera che avranno così il compito di dover sfidare la partita dell'Italia delle ore 15.

La messa in onda della quarta puntata di Amici 21 slitta così a lunedì 11 ottobre: il talent show prenderà il posto di Uomini e donne che, questa settimana, andrà in onda eccezionalmente a partire da martedì pomeriggio.

Le novità della messa in onda di Verissimo

Cambia anche la programmazione di Verissimo, visto che il talk show condotto da Silvia Toffanin, questa settimana andrà in onda con un solo appuntamento. Il programma sarà trasmesso sabato 9 ottobre, come sempre alle ore 16:30 circa, subito dopo la soap opera Love is in the air, ma non andrà in onda domenica 10 ottobre, quando sarà sostituito da un film.

L'appuntamento con Amici 21 e quello con Verissimo, torneranno poi in onda regolarmente di domenica a partire dal 17 ottobre, come sempre nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 18.45 circa.

Entrambe le due trasmissioni condotte da Maria De Filippi e Silvia Toffanin, in queste prime settimane di messa in onda domenicale hanno ottenuto una buona media di spettatori, tenendo testa agli ascolti della rete ammiraglia Rai.