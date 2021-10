Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate in onda dall'11 al 15 ottobre su Canale 5 ci saranno novità e colpi di scena.

In particolare, Marcos inviterà Felicia a casa sua per consolarla e alla fine i due finiranno per baciarsi. Nel mentre, Felipe sarà convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia e quindi vorrà andare a Cuba da Santiago per conoscere tutta la verità: Genoveva non vorrà che l'avvocato riporti Becerra ad Acacias 38 e gli confesserà di essere ancora innamorata di lui.

Nel mentre, Velasco assisterà alla scena e, in preda alla gelosia, dirà a Laura di uccidere l'Alvarez Hermoso.

Marcos e Felicia si baceranno

Nelle puntate in onda settimana prossima, Ildefonso litigherà con Camino, dopo che Anabel ha rivelato pubblicamente i suoi segreti intimi durante un rinfresco. A causa di ciò l'uomo si rinchiuderà in casa per la vergogna.

Nel mentre, Marcos convincerà Felicia a restare a casa sua a dormire per recuperare le forze.

Intanto, Anabel chiederà scusa a Camino, ma la ragazza non vorrà perdonare né lei e né la madre. Intanto, Marcos consolerà Felicia che si sentirà la causa del matrimonio disastroso di sua figlia. Alla fine, i due si baceranno appassionatamente.

Nel frattempo, Velasco dirà a Genoveva che Laura sta tramando alle sue spalle e quindi Salmeron deciderà di licenziare la domestica.

Felipe sarà convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia

Intanto, i Palacios continueranno a litigare a causa della politica, mentre Bellita troverà un'idea originale per una canzone moderna.

Felipe nel frattempo sarà sempre più convinto che Genoveva abbia ucciso Marcia. Proprio per questo motivo, Alvarez Hermoso confiderà ai suoi amici Liberto e Ramon di voler andare a Cuba alla ricerca di Santiago.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In particolare, l'avvocato vorrà costringere l'uomo a dire tutta la verità sull'omicidio della brasiliana.

Poco dopo, i vicini di Acacias 38 commenteranno il dramma di Ildefonso, mentre Camino cercherà di rassicurarlo e gli dirà che non lo lascerà solo. Subito dopo si presenterà a casa dei due il nonno di Ildefonso, che schiaffeggerà suo nipote.

Intanto, Ramon confiderà a Liberto di essere molto preoccupato, in quanto a causa della politica i rapporti nella sua famiglia si stanno incrinando.

Velasco dirà a Laura di uccidere Felipe

Successivamente, Salmeron dirà a Felipe di non andare a Cuba per portare Santiago a testimoniare al processo d'appello. Inoltre, la donna confesserà all'avvocato di essere innamorata di lui. Velasco assisterà alla scena e deciderà di trascinare Salmeron a casa per rimproverarla di essersi umiliata. L'uomo si farà sopraffare dalla gelosia, tanto da chiedere a Laura di assassinare Felipe.

Intanto, il marchese de Los Pontones minaccerà Ildefonso di ripudiarlo dopo che sono diventati di pubblico dominio i suoi problemi intimi.

Infine Fabiana e Servante regaleranno un braciere ad Alodia e Casilda e offriranno loro un dolce per ringraziarle dell’aiuto nel concorso delle pensioni. In questo modo, le due donne riusciranno a ottenere il perdono delle domestiche.