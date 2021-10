Prosegue l'appuntamento con Amici 2021 e le anticipazioni riguardanti la quarta puntata rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Nel pomeriggio del 7 ottobre c'è stata la nuova registrazione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi caratterizzata dalla sospensione delle maglie per due concorrenti e da nuove sfide che hanno animato la trasmissione di Canale 5. Intanto, però, va detto che questa settimana ci sarà una novità importante legata alla programmazione di Amici 2021 che non sarà trasmesso di domenica pomeriggio.

Cambio programmazione Amici 2021: la quarta puntata slitta

Nel dettaglio, le anticipazioni sul talent show di Maria De Filippi rivelano che questa quarta puntata non sarà trasmessa domenica 10 ottobre nel daytime di Canale 5.

Eccezionalmente per questa settimana, Mediaset ha scelto di rimettere mano al palinsesto della rete ammiraglia e così per evitare la sfida diretta contro la partita dell'Italia, valida per la Nations League e in programma alle 15 su Rai 1, si è scelto di posticipare la messa in onda di Amici 2021. La quarta puntata del talent show sarà trasmessa lunedì 11 ottobre, alle ore 14:45 circa, prendendo così il posto di Uomini e donne che eccezionalmente per la prossima settimana, andrà in onda da martedì in poi.

Inder e Flavia a rischio nella quarta puntata

Ma cosa è successo nel corso della nuova registrazione della quarta puntata di Amici? Le anticipazioni rivelano che Inder si è esibito dal vivo con il brano Ho la gola secca e la prof Anna Pettinelli ha scelto di riconfermagli la maglia.

Poco dopo, però, è stato mandato un video nel quale è stato mostrato che Inder pare non essere proprio un allievo modello: non rispetta gli orari e usa spesso il telefono. Per questo motivo, la Pettinelli ha scelto di sospenderli la maglia e di metterlo così a rischio. Stessa situazione anche per Flavia: anche lei non si è mostrata una concorrente modello all'interno della scuola di Amici 21 e, nel corso di questa quarta puntata del talent show, le è stata sospesa la maglia.

Matt, invece, si è esibito con un ballo di hip hop ed è stato confermato dalla giuria dei professori, per cui ha ricevuto di nuovo la maglia.

Lda è stato riconfermato nella scuola: spoiler Amici 21 quarta puntata

Anche Lda ha sostenuto la sfida ed ha cantato il suo brano inedito: il figlio di Gigi D'Alessio è riuscito a mettere d'accordo tutta la giuria dei professori, che lo hanno riconfermato nella scuola.

Inoltre gli spoiler di questa quarta puntata di Amici 2021 rivelano che Alex ha cantato dal vivo ed ha ottenuto la riconferma della sua maglia, proprio come Giacomo che ha ricevuto il 'sì' dal prof Rudy Zerbi. Tra gli ospiti di questa puntata Gaia, che ha presentato nello studio del talent show Mediaset, il suo nuovo singolo inedito.