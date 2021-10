Aria di cambiamenti in casa Mediaset per la stagione tv 2021/2022. Alla presentazione dei palinsesti di quest'anno, Pier Silvio Berlusconi aveva annunciato una serie di nuovi progetti che avrebbero dovuto vedere la luce nel corso dei prossimi mesi. Tra i programmi tirati in ballo, il ritorno del reality game La Talpa e una nuova prima serata con Barbara D'Urso, la quale però sarebbe a rischio. Al contrario, invece, è confermatissimo il ritorno di Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis ritorna al posto di Scotti: cambio programmazione Mediaset 2021/2022

Nel dettaglio, le novità sulla programmazione Mediaset di questa stagione televisiva, prevedono dei cambiamenti legati alla fascia preserale.

Nel 2022, al posto di Caduta Libera condotto da Gerry Scotti, ci sarà il ritorno di Paolo Bonolis che tornerà ad intrattenere il pubblico con la nuova edizione di Avanti un altro, in onda nella fascia preserale.

In queste settimane, Bonolis e il suo team stanno registrando le puntate che andranno in onda il prossimo anno su Canale 5 e ci saranno anche dei nuovi appuntamenti in prime time.

Il game show, che lo scorso anno aveva preso il posto di Live - Non è la d'Urso dopo la cancellazione per bassi ascolti, sarà riproposto nella fascia serale con un nuovo ciclo di puntate che potranno contare sulla presenza di ospiti famosi che si metteranno in gioco.

Barbara d'Urso a rischio nel prime time Mediaset

Capitolo differente, invece, per quanto riguarda il futuro di Barbara d'Urso in questa nuova stagione televisiva Mediaset.

La conduttrice, a settembre, aveva svelato di essere al lavoro per una nuova prima serata di intrattenimento che avrebbe visto la luce su Canale 5 nel corso del 2022.

A quanto pare, però, secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, il ritorno di Barbara d'Urso in prime time nell'attuale stagione televisiva, sarebbe a rischio.

La conduttrice partenopea, che sta facendo grande fatica ad imporsi sugli ascolti pomeridiani con la sua storica trasmissione Pomeriggio 5 (rivoluzionata sia dal punto di vista dei contenuti che della durata) potrebbe ritrovarsi senza nuove prime serate.

Enrico Papi e un nuovo game show sulle reti Mediaset

Occhi puntati anche su Enrico Papi: dopo il buon successo dell'ultima edizione di Scherzi a parte, seguita da una media di circa tre milioni di spettatori, il conduttore sarebbe in forte ascesa in casa Mediaset.

Al momento, infatti, si starebbe cercando un nuovo game show da proporre su Canale 5, la cui conduzione dovrebbe essere affidata proprio ad Enrico Papi.

Resterebbe da capire, però, la fascia oraria di messa in onda: tra le ipotesi al vaglio ci sarebbe quella di un game per il preserale, ma potrebbe essere destinato anche alla fascia dell'access prime time estivo di Canale 5.