La programmazione Mediaset del 2022 subirà delle sostanziali modifiche. Le prime anticipazioni rivelano che gli spettatori di Canale 5 dovranno dire addio ad uno dei prodotti più seguiti di questi ultimi anni. Trattasi della soap opera spagnola Una vita, che chiuderà definitivamente i battenti dopo che per anni ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia. Al tempo stesso, però, ci sarà spazio per il ritorno di Brave and Beautiful e per il debutto di una nuova soap opera proveniente sempre dalla Spagna.

Cambia la programmazione Mediaset nel 2022: la soap Una Vita chiude per sempre

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset del 2022, rivelano che per la soap opera Una Vita giungerà il momento di salutare per sempre il pubblico di Canale 5.

Dopo la chiusura in Spagna, anche in Italia arriverà il momento della messa in onda degli ultimi episodi di sempre.

La soap proseguirà la sua regolare programmazione fino all'estate 2022, quando poi calerà per sempre il sipario sulle vicende dei protagonisti di Acacias 38, proprio come è accaduto già con quelli de Il Segreto.

Un addio che, sicuramente, non passerà inosservato dato che le anticipazioni spagnole del gran finale di sempre di Una Vita rivelano che ci saranno dei clamorosi colpi di scena.

Brave and Beautiful ritorna nella programmazione Mediaset del 2022

Uno di questi è quello riguardante la morte di Genoveva Salmeron: la perfida e astuta dark lady di Acacias morirà dopo essersi ritrovata nel mirino di sua figlia Gabriela, che inizierà ad avvelenarla pur di riuscire a mettere le mani sul suo ingente patrimonio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E, sempre nel finale di stagione della soap Una Vita, tornerà a galla anche Donna Cayetana, la temutissima e perfida dark lady delle prime stagioni di grande successo, che a quanto pare non sarebbe morta.

In attesa di vedere in onda le ultime puntate, le anticipazioni sul cambio programmazione Mediaset di questo 2022 prevedono anche il ritorno in onda della soap turca Brave and Beautiful.

Dos Vidas, la nuova soap destinata al daytime Mediaset

Dopo la sospensione a settembre per lasciare spazio al ritorno di Uomini e donne, la serie con protagonisti Cesur e Suhan tornerà nei pomeriggi di Canale 5.

In un primo momento si era parlato di un ritorno nei pomeriggi estivi dei palinsesti del 2022 ma, stando a quanto apprende Blasting News, la soap potrebbe essere anticipata già a questo inverno, al termine di Love is in the air.

Tra le novità della prossima annata, sempre restando in tema soap opera, va segnalato l'arrivo di Dos Vidas, la nuova serie spagnola con protagonista Iago Garcia (ex attore de Il Segreto, Una Vita e concorrente di Ballando con le stelle Italia) che debutterà nel pomeriggio di Canale 5.