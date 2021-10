In casa Mediaset è tempo di cambi programmazione e, a farne le spese, è lo show Star in the Star condotto da Ilary Blasi che in queste prime settimane di messa in onda su Canale 5 non ha brillato dal punto di vista auditel. In daytime, invece, sono previsti dei cambiamenti legati alla programmazione del weekend: Anna Tatangelo, ad esempio, non sarà più tra le protagoniste della domenica pomeriggio Mediaset ma passerà al sabato.

Le novità della programmazione Mediaset: Ilary Blasi sospesa in anticipo su Canale 5

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il cambio programmazione weekend di questo autunno 2021, rivelano che in prime time chiuderà in anticipo lo show Star in the Star, condotto da Ilary Blasi.

Inizialmente erano state annunciate ben sette puntate per questa prima stagione del varierà che può contare sulla presenza in giuria di Claudio Amendola, Pucci e Marcella Bella.

Durante la terza puntata, però, Ilary Blasi ha svelato agli spettatori che in realtà saranno trasmesse soltanto 5 puntate di questa prima edizione del suo show, il quale verrà chiuso con ben due settimane di anticipo.

Una scelta dettata in primis dagli ascolti a dir poco insoddisfacenti che il programma ha registrato in queste settimane di messa in onda. La media dello show, infatti, è di circa 1,8 milioni di spettatori in prime time con uno share che non va oltre la soglia dell'11%.

Anna Tatangelo passa al sabato pomeriggio

Numeri a dir poco irrisori per la prima serata della rete ammiraglia Mediaset, i quali hanno spinto i vertici del Biscione a procedere con questa chiusura anticipata.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché il cambio programmazione riguarderà anche la programmazione del weekend di Canale 5.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un primo momento, infatti, Piersilvio Berlusconi aveva annunciato l'arrivo di Anna Tatangelo con il revival di Scene da un matrimonio nella domenica di Canale 5. Alla fine, però, hanno scelto di escludere la cantante dal palinsesto del dì di festa, per lasciare spazio ad Amici 21.

La domenica pomeriggio Mediaset: ecco come cambia la programmazione

Di conseguenza, il nuovo appuntamento con Scene da un matrimonio condotto da Anna Tatangelo sarà programmato di sabato a partire dal 2 ottobre, seguito poi dalla soap Love is in the air e dal talk show Verissimo.

La domenica pomeriggio di Canale 5, invece, resterà nelle mani di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, per tutta la stagione autunnale 2021 sarà al timone del suo talent show Amici 21, che andrà in onda dalle 14 alle 16:30.

A seguire, ci sarà l'appuntamento domenicale con Verissimo condotto da Silvia Toffanin e premiato dagli ascolti in questa nuova collocazione festiva.