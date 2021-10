La puntata del GF Vip del 1° ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Nel corso della serata, presentata da Alfonso Signorini, sono stati trattati diversi argomenti, fra cui la vicenda legata alle tre principesse Selassié che, in base alle ultime indiscrezioni trapelate, non avrebbero un titolo nobiliare e il loro padre è, al momento, in prigione in Svizzera. Proprio a causa delle ultime novità riguardo la loro vita privata, Lulù ha avuto uno sfogo durante la diretta e ha iniziato a urlare. Il conduttore, non riuscendo a placare gli animi, è stato costretto a chiudere il collegamento con la casa del Grande Fratello Vip, non tollerando più quanto stava accadendo nell'appartamento.

GF Vip: Lulù urla contro alcuni vip durante un collegamento in diretta con Signorini

Serata movimentata nella casa del GF Vip, dove c'è stato l'ennesimo scontro fra alcuni concorrenti. In particolar modo, durante il collegamento in diretta con Alfonso Signorini, Lucrezia Selassié ha iniziato a urlare contro altri coinquilini della casa, spiegando come si è sentita, nel corso della sua vita, ad avere un colore di pelle scuro, gridando: ''Non lo puoi sapere quando sei discriminato ed escluso''. Il tono della sua voce era così alto che l'opinionista Adriana Volpe non è riuscita a dire la sua opinione.

GF Vip, le urla di Lulù Selassié: Signorini prova ad intervenire

Lulù ha continuato a urlare, ricordando ai suoi coinquilini gli episodi di discriminazione razziale di cui è stata vittima nel corso della sua vita.

Inoltre, la concorrente del Grande Fratello Vip ha gridato: ''Le persone bianche non potranno mai capire''. Selassié ha anche spiegato che lei e le sue sorelle non stavano ingigantendo la cosa, provando a difendersi durante la discussione. A quel punto, Alfonso Signorini ha tentato di intervenire per placare gli animi ed ha chiesto a Lulù: ''Per piacere, ti siedi?''.

GF Vip: Alfonso Signorini non riesce a portare ordine in casa e chiude il collegamento

Signorini ha chiesto anche agli altri coinquilini della casa del Grande Fratello Vip di tornare a sedersi e provare a ritrovare un po' di calma. Non riuscendo a riportare l'ordine nell'appartamento di Cinecittà, il conduttore è stato costretto a trovare un'alternativa per il caos a cui stava assistendo anche il pubblico da casa e ha affermato: ''Allora, mi togliete l'audio, perché a me queste sceneggiate non mi piacciono per niente.

Scusate, lo dico per voi a casa. Non mi va''. Non resta che attendere ulteriori informazioni sulla vicenda legata alle principesse Selassié, per scoprire se hanno mentito o meno, riguardo al loro titolo nobiliare.