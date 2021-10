La diciottesima stagione di Grey's Anatomy, la cui prima puntata è stata trasmessa giovedì 30 settembre sulla ABC, si è aperta portando in scena una clamorosa novità per la protagonista. Come ormai risaputo, infatti, David Hamilton ha chiesto a Meredith Grey di trasferirsi in Minnesota per condurre una sperimentazione per la cura del Morbo di Parkinson. Benché l'attenzione dei telespettatori si sia concentrata maggiormente sulle vicende che hanno coinvolto la dottoressa Grey, la season premiere ha portato in scena anche l'evoluzione del più grande cliffhanger proposto nel finale della scorsa edizione.

Dopo la proposta di matrimonio rifiutata, Amelia e Link hanno avuto modo di confrontarsi. La chiacchierata tra i due medici, tuttavia, non ha dato l'esito sperato e dopo l'ennesima incomprensione, il chirurgo ortopedico ha lasciato intendere che la storia d'amore con la mamma del piccolo Scout potrebbe essere finita. Sarà davvero così?

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, la sceneggiatrice svela: 'Quella tra Amelia e Link sarà una storia dolorosa'

Intercettata dai microfoni di DeaDLine subito dopo la messa in onda di Grey's Anatomy 18x01, Krista Vernoff, dopo aver svelato cosa succederà tra Meredith Grey e Nick Marsh, ha offerto una panoramica sul futuro di Atticus Link e Amelia Shepherd. Quest'ultima, dopo aver rifiutato l'ennesima proposta di matrimonio del suo compagno, inizierà una nuova vita da single?

Stando a quanto dichiarato dalla sceneggiatrice del medical drama, la storia d'amore tra i due chirurghi non può considerarsi ancora conclusa. Nonostante ciò, le sue dichiarazioni anticipano un periodo particolarmente burrascoso per i genitori del piccolo Scout. Ecco, infatti, le parole della showrunner a tal proposito:

"Quella tra Amelia è Link sarà una storia dolorosa, disordinata, bella e basata su due adulti che si amano molto ma vogliono cosa diverse.

La domanda è questa: troveranno un compromesso che funzionerà per entrambi? Chirs Carmack e Caterina Scorsone sono davvero forti insieme e io faccio il tifo per loro, ma come essere umano ho tifato per un sacco di persone che non ce l'hanno fatta".

Krista Vernoff incerta sul destino di Jo e Link: 'Chissà come andranno le cose'

Proseguendo con la sua intervista, Krista Vernoff ha quindi svelato di non conoscere ancora il futuro di Amelia e Link. Nonostante ciò, la sceneggiatrice ha assicurato che le prossime puntate continueranno ad esplorare l'evoluzione di questo rapporto. E se nel secondo episodio di Grey's Anatomy Amelia incoraggerà Meredith a lasciare Seattle, Atticus Link troverà conforto e sostegno nel rapporto con Jo Wilson. Ma cosa accadrà tra i due migliori amici? Se nelle scorse settimane Meg Marinis ha categoricamente escluso un evoluzione romantica del loro rapporto, la showrunner si è mostrata molto più criptica a tal proposito: Ecco, infatti, come ha concluso la sua intervista:"Jo è stata ed la sua migliore amica da molto tempo, quindi Link è andato da lei perché sapeva di poter crollare dopo il rifiuto di Amelia.

Se il loro rapporto si evolverà in una storia d'amore non era comunque mia intenzione accennarlo nella scorsa stagione. Adesso chissà come andranno le cose, non saprei. Però condivideranno l'appartamento di Jackson Avery in questa stagione, sì".