Cambio programmazione in casa Mediaset per il mese di novembre 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di novità in prime time, dove non ci sarà più spazio per la fiction Luce dei tuoi occhi con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction chiuderà i battenti ma lascerà spazio ad una nuova fiction che debutterà sempre di mercoledì sera. Fuori dal palinsesto anche Scherzi a parte che lascerà spazio al ritorno di Michelle Hunziker in prime time.

Chiude Luce dei tuoi occhi e debutta una nuova fiction: cambio programmazione Mediaset novembre

Nel dettaglio, il 27 ottobre andrà in onda la sesta e ultima puntata di Luce dei tuoi occhi, la serie che ha segnato il ritorno su Canale 5 di Anna Valle.

Con una media di oltre tre milioni di fedelissimi spettatori, la fiction ha saputo conquistare il gradimento del pubblico, riaccendendo così la fascia del mercoledì sera.

A partire da novembre, però, ci sarà un cambio programmazione di mercoledì sera: dopo la chiusura di Luce dei tuoi occhi, ci sarà spazio per il debutto di Storia di una famiglia perbene, la nuova serie in sei prime serate, che andrà in onda a partire da mercoledì 3 novembre.

Scherzi a parte chiude, ritorna Michelle Hunziker in prima serata

Sarà questa, quindi, la nuova fiction che proverà a conquistare il gradimento del pubblico di Canale 5 dopo gli ottimi ascolti registrati da Luce dei tuoi occhi.

E poi ancora, il cambio programma Mediaset del mese di novembre 2021, riguarderà anche la fascia della domenica sera.

Scherzi a parte, dopo la buona media registrata in queste domeniche autunnali, con circa tre milioni di spettatori a settimana, chiuderà i battenti per lasciare spazio al ritorno di Michelle Hunziker, che diventerà la nuova padrona di casa del dì di festa di Canale 5.

All Together Now torna di domenica: cambio programmazione novembre 2021

A partire dal 31 ottobre e per tutto il mese di novembre, andranno in onda le nuove puntate di All Together Now, il talent show che prevede la presenza in giuria di Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

I tre giudici dovranno esprimere il loro parere sulle performance dei concorrenti che si metteranno in gioco quest'anno e che proveranno così a realizzare il sogno di poter accedere alla finalissima di questa nuova edizione del talent show, che lo scorso anno aveva registrato ascolti in netta crescita (sfiorando anche il 19% di share in prime time).

Alla presentazione dei palinsesti Mediaset, inoltre, è stato annunciato che al termine della versione "classica" di All Together Now, ci sarebbe stato spazio anche per la prima edizione "Kids" del talent show, con protagoniste piccole ugole d'oro.