Prosegue l'appuntamento quotidiano con la soap Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall'1 al 5 novembre 2021 su Rai 1, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Agnese, la quale si ritroverà a fare i conti con una scoperta che la lascerà senza parole e che la porterà ad avere dei sospetti sul conto di suo marito. Intanto Vittorio Conti non si fiderà più al 100% di Tina e avrà dei dubbi sul conto della giovane Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, trame dall'1 al 5 novembre: Agnese ha dei dubbi su Giuseppe

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo 5 novembre 2021, rivelano che Agnese noterà dei movimenti strani che sono stati fatti dal libretto dei risparmi di famiglia.

La donna, infatti, scoprirà che mancano dei soldi e ovviamente i suoi dubbi ricadranno subito sul conto del marito, che con lei ha accesso al libretto.

Tuttavia, Agnese non è certa al 100% delle accuse che potrebbe muovere nei confronti di Giuseppe: per questo motivo deciderà di andarci con i piedi di piombo e di fare prima chiarezza su quanto è successo, prima di puntare il dito contro il padre dei suoi figli.

Sta di fatto, però, che l'atteggiamento di Giuseppe continuerà a destare grandi sospetti. Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che l'uomo tornerà a sentirsi con la sua amante Petra, la mamma di suo figlio segreto.

Don Saverio scopre Giuseppe al telefono con Petra e lo mette alle strette

La telefonata di Giuseppe e Petra, questa volta, verrà intercettata da Don Saverio, il quale si renderà conto che dietro a questo atteggiamento misterioso dell'uomo, si nasconde un segreto che ad oggi non ha avuto ancora il coraggio di confessare a sua moglie.

Proprio per questo motivo, Don Saverio deciderà di essere molto chiaro con Giuseppe e lo inviterà a svuotare il sacco e ad essere sincero nei confronti di Agnese. Quale sarà la reazione del capofamiglia di casa Amato? Accetterà il consiglio del prete oppure porterà avanti le sue bugie?

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al prossimo 5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per i dubbi di Vittorio Conti sul conto di Tina.

Vittorio non si fida delle parole di Tina Amato: anticipazioni Il Paradiso 6 puntate 1-5 novembre

Conti inizierà ad avere dei sospetti sul demo musicale che è stato registrato da Tina: il suo dubbio è che la voce registrata non sia della Amato, bensì di Anna Imbriani.

Per questo motivo, Vittorio chiederà a Tina di dirgli come stanno le cose e quindi di raccontare la verità dei fatti. La donna, però, non vorrà essere sincera con Conti e andrà avanti per la sua strada, rispingendo al mittente tutte le accuse.

Tuttavia, Vittorio non si arrenderà così facilmente. Le trame de Il Paradiso delle signore dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che Conti chiederà a Beatrice di "indagare" e di provare così a raccogliere nuove informazioni per far chiarezza su questo demo, convinto del fatto che Tina lo stia prendendo in giro.

Come si risolverà la questione? Tina ammetterà tutti i "raggiri" che sta portando avanti in questo periodo pur di non perdere la possibilità che le ha dato Vittorio di prendere parte al suo film? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap previste per il mese di novembre su Rai 1.

Salvatore Amato non vuole arrendersi con Anna Imbriani

Inoltre, le trame de Il Paradiso delle signore fino al 5 novembre, rivelano che ci saranno anche dei tentativi da parte di Marcello di far tornare di nuovo il sereno tra Salvatore e Anna.

Il giovane Amato, infatti, malgrado il rifiuto da parte della Imbriani, non si è mai arreso ed ha cercato in tutti i modi di conquistare il cuore della ragazza.

Fino a questo momento, però, i suoi tentativi non hanno dato i frutti sperati.

Così Marcello deciderà di prendere in mano le redini della situazione e organizzerà a cena in compagnia di Ludovica, Salvatore e la stessa Anna.

Lo scopo sarà quello di far riaccendere la fiamma della passione tra i due giovani ragazzi: riuscirà Marcello nel suo intento oppure, anche questa volta, Anna andrà avanti per la sua strada? L'appuntamento con la soap è in programma dall'1 al 5 novembre nei pomeriggi della rete ammiraglia Rai, come sempre alle ore 15:55 circa.

La soap Il Paradiso delle signore continua a dominare negli ascolti del pomeriggio

Intanto, la soap continua ad ottenere grandi risultati nel daytime di Rai 1: la media di ascolti, infatti, arriva a sfiorare la soglia del 18% di share con una media che tocca anche i 2 milioni di spettatori per alcuni episodi.

Numeri che portano la rete ammiraglia a tener testa alla concorrenza Mediaset che, a quell'ora, propone il daytime di Amici 21 e del Grande Fratello Vip 6 (i quali viaggiano su una media del 19-20% di share giornaliero).

Un prodotto che, nel corso di questi anni, ha saputo fidelizzare il pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia, portando il genere soap anche su Rai 1, con un prodotto interamente italiano.

Forte degli ascolti molto positivi registrati in queste settimane, la soap proseguirà la sua regolare messa in onda in daytime per tutta la durata della stagione tv 2021/2022. Il gran finale di questa sesta stagione, infatti, è previsto a maggio.

Ancora tanti colpi di scena nella sesta stagione de Il Paradiso

I colpi di scena non mancheranno e, nel corso delle nuove puntate di questa sesta lunga stagione, ci sarà spazio anche per numerose sorprese. Occhi puntati in primis sul giallo di Achille Ravasi, di cui verrà fatta chiarezza grazie a sua figlia Flora, ma ci sarà spazio anche per le vicende sentimentali di Vittorio Conti.

Il proprietario del grande magazzino, infatti, riuscirà a voltare pagina dopo l'addio di sua moglie Marta e come ha svelato lo stesso attore Alessandro Tersigni, ci sarà una nuova donna che sarà in grado di rapirgli il cuore, facendogli dimenticare il dolore vissuto.