E' tempo di novità nella programmazione Rai del 2022. Le anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in prime time di Carlo Conti, che già da gennaio sarà al timone della versione "nip" del suo fortunatissimo Tale e Quale Show. Occhi puntati anche sulla domenica pomeriggio della rete ammiraglia, la quale potrebbe ritrovarsi orfana della conduttrice veneta, Mara Venier.

Domenica In, Mara Venier vuole lasciare: cambio programmazione Rai nel 2022

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai per la stagione televisiva del 2022, potrebbe riguardare in primis la struttura della domenica pomeriggio.

Quella attualmente in onda su Rai 1, infatti, potrebbe essere l'ultima edizione di Domenica In condotta da Mara Venier.

La conduttrice, in una serie di interviste rilasciate nelle scorse settimane, aveva ammesso che questa per lei sarebbe stata la quattordicesima e ultima stagione al timone di Domenica In, il programma che l'ha consacrato come uno dei volti simbolo del dì festivo degli Italiani.

La conduttrice ha ammesso che, dalla prossima stagione televisiva 2022, le sarebbe piaciuto poter sperimentare nuovi format e lasciare così le redini della domenica pomeriggio nelle mani di qualcun altro.

Un'uscita di scena che, nel caso in cui dovesse concretizzarsi, porterebbe il direttore della rete ammiraglia Rai a dover trovare il sostituto o la sostituta per la nuova stagione di Domenica In.

Carlo Conti ritorna in prime time anche nel 2022

Cambio programmazione anche per quanto riguarda la prima serata del 2022 di Rai 1, dove ci sarà il ritorno di Carlo Conti.

Il conduttore ha annunciato che tornerà in onda a gennaio con quattro nuove puntate di Tali e Quali, lo show che aveva testato lo scorso anno con grande successo, dove a mettersi in gioco erano delle "persone nip", alle prese con le imitazioni di grandi star della musica italiana ed internazionale da mettere in scena.

Visto il grande successo dell'attuale edizione di Tale e Quale Show, seguita da una media di oltre 4,2 milioni di spettatori a settimana, la Rai ha scelto di puntare sul ritorno di Carlo Conti per il sabato sera di gennaio 2022.

La sfida del sabato sera tra Conti e Maria De Filippi: cambio programmazione Rai 2022

Il conduttore, quindi, cambierà giorno di messa in onda, visto che in questi anni il suo show è sempre stato trasmesso di venerdì ma a gennaio è previsto l'appuntamento con The Voice Senior in quella serata.

Di conseguenza Conti approderà nel sabato sera della rete ammiraglia Rai e dovrà sfidarsi contro il temutissimo C'è posta per te, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal prossimo gennaio 2022.