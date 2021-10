Per la nuova stagione tv 2022, potrebbe esserci un cambio programmazione importante riguardante le reti Rai. In queste ore circolano già i primi retroscena su quelle che potrebbero essere le novità della prossima annata televisiva, dove a farne le spese potrebbe essere l'appuntamento con Detto Fatto, in onda nel pomeriggio di Rai 2. Occhio anche alle novità riguardanti la domenica pomeriggio di Rai 1, dove potrebbe esserci l'uscita di scena di Mara Venier.

Rai, cambio programmazione 2022: Detto Fatto a rischio cancellazione

Nel dettaglio, le ultime news rivelano che per la nuova stagione televisiva 2022, il daytime di Rai 2 potrebbe subire dei radicali cambiamenti.

Occhi puntati sul Detto Fatto, il factual show attualmente condotto da Bianca Guaccero, il quale andrebbe incontro ad una chiusura definitiva.

Le ultime edizioni del programma hanno segnato un notevole calo di spettatori nella fascia pomeridiana di Rai 2, motivo per il quale i vertici della tv di Stato, starebbero pensando di rinunciare all'appuntamento con Detto Fatto a partire dal prossimo mese di settembre.

Il nuovo pomeriggio di Rai 2 riparte da Michele Guardì?

Il programma, quindi, lascerebbe vuota la fascia pomeridiana che va dalle 15:15 alle 17 circa, la quale potrebbe essere occupata da una nuova trasmissione che porterebbe la firma di Michele Guardì (già storico autore dei Fatti Vostri in onda con successo sulla seconda rete Rai).

Al timone di questo nuovo programma, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale "Oggi", potrebbe esserci un volto che attualmente lavora a Mediaset, ma di cui al momento non si sa ancora il nome.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione legata alla programmazione del palinsesto di Rai 2 per il prossimo 2022, resta da capire anche cosa ne sarà della domenica pomeriggio di Rai 1.

Il cambio programmazione del prossimo anno, infatti, potrebbe riguardare anche la trasmissione Domenica In, uno degli appuntamenti storici per il pubblico della rete ammiraglia.

Mara Venier potrebbe lasciare Domenica In: cambio programmazione Rai 2022

Attualmente, al timone di questa nuova edizione, è confermatissima Mara Venier, la conduttrice veneta che ha raggiunto un vero e proprio record assoluto, con ben 14 edizioni condotte con successo su Rai 1.

In una serie di recenti interviste, però, Mara Venier aveva confessato che quella attualmente in onda, sarebbe stata la sua ultima Domenica In.

La conduttrice veneta aveva ammesso di voler lasciare il programma del dì festivo di Rai 1 per potersi dedicare a nuovi progetti professionali. Nel caso in cui questo addio dovesse concretizzarsi, il direttore della rete ammiraglia si ritroverebbe a dover riscrivere il palinsesto della domenica e a trovare una sostituta della "zia Mara".