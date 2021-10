Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate previste dal 25 al 29 ottobre 2021, in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis su Susanna, la quale si risveglierà dopo la brutale aggressione e dopo essere stata in coma, ma non ricorderà nulla di quello che è accaduto in quella terribile notte. Intanto Alberto continuerà a provocare Patrizio, attuale compagno della sua ex Clara.

Susana non ricorda chi l'ha aggredita: trame Un posto al sole 25-29 ottobre

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate di Un posto al sole in onda nella settimana 25-29 ottobre 2021, rivelano che Susanna si risveglierà dal coma ma non potrà dare una grande mano alle indagini, dato che ha dei vuoti di memoria e non ricorda nulla di quello che è accaduto durante la terribile notte in cui è stata aggredita.

L'ex fidanzata di Niko, quindi, non ricorderà che a farle del male è stato il rider Mattia, che l'ha aggredita brutalmente al punto da metterla in serio pericolo di vita.

Susanna, infatti, ha rischia di morire se non ci fosse stato l'arrivo tempestivo di Niko.

Mattia ancora libero dopo l'aggressione a Susanna

Intanto, le indagini andranno avanti: al momento gli spettatori da casa hanno scoperto che la ragazza è stata aggredita da Mattia ma nel racconto della soap opera, non si è ancora scoperto il nome dell'aggressore.

In queste nuove puntate di Un posto al sole previste fino al 29 ottobre su Rai 3, cadranno tutte le accuse che erano state mosse nei confronti di Renato, il quale verrà ritenuto ufficialmente innocente.

Al tempo stesso, invece, Mattia sarà ancora a piede libero e potrebbe fare del male ad altre persone che lo circondano.

Inoltre, gli spoiler della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole rivelano che ci sarà spazio anche per le provocazioni di Alberto Palladini, che spererà ancora in un ritorno di fiamma con la sua ex Clara.

Patrizio viene provocato da Alberto: anticipazioni Un posto al sole 25-29 ottobre 2021

Complice l'avvicinamento che c'è in questo periodo per il battesimo del loro bambino, Alberto proverà a stuzzicare e provocare Patrizio, nuovo compagno di Clara, al fine di ottenere una reazione negativa da parte del giovane ragazzo.

Spazio anche alle vicende di Silvia: le trame di Un posto al sole dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che per la donna diventerà sempre più complicato portare avanti la sua doppia vita.

Ecco perché Silvia proverà a tenersi distante dal suo amante Giancarlo, anche se non sarà affatto semplice reprimere l'attrazione nei confronti dell'uomo. Quale sarà a questo punto la scelta finale di Silvia? Sarà chiarito nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 3.