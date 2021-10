Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV iberica "Una vita", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 25 a venerdì 29 ottobre, Velasco ordinerà a Laura di uccidere Felipe, ma la ragazza sarà fermata in tempo da Genoveva. Inoltre, sarà trovato il corpo senza vita di Ildefonso, mentre il discorso pubblico di Antonito si rivelerà un grande successo e il partito conservatore gli darà il compito di parlare anche in occasione della chiusura della campagna elettorale.

Genoveva continua ad amare Felipe

Nelle puntate di "Una Vita" che saranno mandate in onda dal 25 al 29 ottobre, Genoveva ha ribadito a Velasco che ricambia quello che lui prova per lei, ma in realtà non è così. Salmeron, infatti, è ancora molto innamorata del marito Felipe e rimarrà in ospedale in attesa di buone notizie. Però, il dottore Echevarria la informerà sul fatto che se il paziente non darà dei segnali di miglioramento entro le prossime 48 ore, difficilmente vivrà o al massimo resterà in una stato di coma perenne. Di fronte a questo scenario, tutte le signore e i domestici si ritroveranno in casa di Genoveva e insieme pregheranno per l'uomo.

Laura sta per togliere la vita a Felipe, ma viene fermata da Genoveva

Secondo le anticipazioni televisive fino al 29 ottobre, Bellita non sarà per niente tranquilla a causa dei fastidiosi disturbi alla gola. Quest'ultima avrà una proposta lavorativa da un importante teatro di Madrid, ma tentennerà e Miguel, di fronte a questo suo comportamento, resterà stupito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto, salirà sempre di più la curiosità per il discorso pubblico di Antonito, che si rivelerà un vero successo e Ramon sarà orgoglioso di quanto fatto da suo figlio.

Nel frattempo, Laura e l'avvocato Velasco si troveranno insieme nella camera di ospedale di Felipe. L'uomo intimerà alla donna di completare immediatamente il lavoro iniziato, altrimenti a subirne le conseguenze sarà sua sorella Lorenza.

Una volta che la domestica si troverà da sola, sarà sul punto di uccidere Felipe, ma sarà fermata in tempo da Genoveva. Successivamente, Alvarez-Hermoso si risveglierà dal coma, ma sembrerà non ricordare nessuno dei presenti. In tutto questo, Armando si recherà da Camino e le comunicherà che è stato ritrovato il corpo senza vita di Ildefonso sulla riva del fiume. [VIDEO]

I cittadini di Acacias pensano che Ildefonso si è tolto la vita da solo

In base agli spoiler della prossima settimana, Felipe si sarà finalmente svegliato e gli unici suoi ricordi saranno risalenti a dieci anni prima, quando ancora non conosceva Genoveva. Intanto, i cittadini di Acacias penseranno che la morte di Ildefonso sia stata un suicidio e Camino non potrà che essere colpita da molti sensi di colpa.

Inoltre, l'impresario Pepe Caro farà una proposta a Bellita, ma quest'ultima rifletterà se accettare o meno considerati i problemi alla voce.

Nel frattempo, il partito conservatore darà il compito ad Antonito di parlare anche in occasione della chiusura della campagna elettorale e l'uomo sarà molto in ansia per il compito assegnatogli. Infine, Velasco sarà molto infuriato con Laura poichè la ragazza non ha portato a compimento il piano da lui ordinato.