Can Yaman continua ad essere al centro del Gossip dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta. La conduttrice sportiva qualche settimana fa ha scelto di rompere il silenzio ed ha confessato in televisione che la sua relazione con l'attore turco è giunta ufficialmente al capolinea. Ebbene, a distanza di un po' di settimane dalla fine di questa relazione, sembrerebbe che Can abbia voltato pagina e che nella sua vita ci sia una nuova donna, di nome Maria.

Dopo l'addio con Diletta, Can Yaman avrebbe una nuova fiamma

Nel dettaglio, Diletta Leotta parlando della fine della sua relazione con Can Yaman, aveva ammesso che forse tra di loro non aveva funzionato perché nei mesi in cui sono stati insieme hanno affrettato un po' troppo i tempi.

La conduttrice sportiva, infatti, ammise che avevano pensato anche alla possibilità di convolare a nozze al più presto, poi però tutto è sfumato dopo la loro rottura definitiva.

Intanto, però, in questi mesi Can Yaman non ha mai parlato della sua rottura con Diletta: l'attore ha sempre preferito tenersi lontano da tutta questa vicenda, concentrandosi sul suo lavoro.

In tanti credevano che questo silenzio di Can Yaman fosse dovuto al fatto che l'attore stesse soffrendo dopo l'addio con Diletta Leotta ma a quanto pare, per il divo turco sarebbe giunto il momento di voltare pagina.

A svelare un interessante retroscena sulla vita sentimentale di Can Yaman, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che in queste ore sui social ha svelato che il divo delle soap di Canale 5, avrebbe una nuova fiamma.

Ecco chi sarebbe la nuova fidanzata di Can

A quanto pare, infatti, ci sarebbe una nuova donna nella vita di Can Yaman, che in queste settimane sarebbe riuscita a conquistare il suo cuore.

"Si chiama Maria, ha 29 anni ed è originaria della Campania", ha svelato Rosica in merito all'identità della nuova presunta fidanzata di Can Yaman.

Al momento, però, non si hanno ancora ulteriori dettagli sul conto di Maria, anche se l'esperto di gossip ci ha tenuto a sottolineare che sarebbe una ragazza bellissima.

Fino a questo momento, però, Can Yaman non ha proferito parola sui social ne tantomeno ha fornito degli indizi in merito a questa presunta nuova relazione in corso.

Diletta spererebbe in un ritorno di fiamma con Yaman?

Attualmente, infatti, l'attore si trova in Sicilia dove si sta dedicando alle riprese della fiction "Viola come il mare", che sarà in onda il prossimo anno in prime time su Canale 5.

Resta da capire anche quale potrebbe essere la reazione di Diletta Leotta a questa notizia di un presunto nuovo amore per Can, dato che alcuni settimanali di gossip avevano svelato che la conduttrice sarebbe ancora speranzosa in un ritorno di fiamma con l'attore turco.