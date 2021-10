Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap Un posto al sole e le anticipazioni della nuova puntata in onda lunedì 1 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Rossella, la quale si ritroverà in pericolo a causa di un suo ammiratore. Per Serena, invece, arriverà il momento di rientrare di nuovo a casa dopo la nascita della piccola Elisabetta.

Rossella potrebbe essere in pericolo: anticipazioni Un posto al sole 1 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni della nuova puntata di Un posto al sole in programma lunedì 1 novembre in prima visione su Rai 3, rivelano che Rossella si ritroverà al centro di una tesa discussione riguardante due persone a lei molto care.

Possibile che i due contendenti siano la mamma e il papà, dato che Silvia ha tradito ripetutamente suo marito? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap opera ambientata a Napoli.

Tuttavia, a minacciare la tranquillità e la stabilità della ragazza, potrebbe essere un altro episodio che la vedrà coinvolta.

Rossella, infatti, si ritroverà a fare i conti con un pericoloso ammiratore che potrebbe mettere a repentaglio la sua vita. Di chi si tratta? Possibile che sia lo stesso che aveva messo già in bilico la vita di Susanna?

Serena torna a casa: anticipazioni Un posto al sole 1 novembre

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole del prossimo lunedì 1 novembre, rivelano che Serena ritornerà nuovamente a Palazzo Palladini dopo la nascita della piccola Elisabetta.

Il suo ritorno a casa, però, non verrà accolto positivamente da tutti gli abitanti del Palazzo.

Occhi puntati anche su Vittorio e Speranza: gli spoiler di questa nuova puntata della soap opera in onda su Rai 3, rivelano che forse per i due giovani ragazzi arriverà il momento di scoprire la verità sui sentimenti che provano l'uno nei confronti dell'altro.

Cambio programmazione Un posto al sole: le ipotesi al vaglio

In attesa di vedere in onda questa nuova puntata di Un posto al sole, in programma per lunedì 1 novembre 2021 in prima visione assoluta su Rai 3, resta da capire quale sarà la scelta finale in merito al cambio programmazione riguardante la soap, annunciato durante i giorni scorsi.

Tra le ipotesi al vaglio, infatti, vi era quella di far slittare la soap nella fascia del primo pomeriggio di Rai 3 ma si era parlato anche di un possibile passaggio su Rai 2, nella fascia oraria che va dalle 21 alle 21.30.

Ipotesi che, al momento, non hanno affatto reso contenti i numerosi fan di Un posto al sole, molti dei quali si sono lamentati sui social, facendo presente alla dirigenza Rai che la soap deve restare nella sua fascia oraria storica, ossia dalle 20:45 alle 21:15 circa, proprio come accade da ben venti anni.