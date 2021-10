Tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore 6 continua ad esserci l'affascinante Tina Amato, interpretata dall'attrice Neva Leoni. Da quando ha rimesso piede in città, la figlia di Giuseppe Amato e Agnese ha causato un bel po' di problemi, soprattutto nella vita di Vittorio Conti: tra i due è nato un feeling pazzesco che non è passato inosservato anche se la protagonista di Tina, in una recente intervista, ha ammesso che tra il suo personaggio e quello di Vittorio Conti, ci sarebbe solo amicizia.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6: Tina mente a Vittorio

Nel dettaglio, Vittorio Conti in queste puntate de Il Paradiso delle signore 6 in onda su Rai 1, ha cercato in tutti i modi di coinvolgere Tina nelle sue nuove esperienze lavorative.

Prima l'ha scelta come modella per il lancio della rivista "Paradiso Market" e poi successivamente l'ha voluta anche come protagonista del suo primo film.

Tina, però, in queste settimane non è stata sincera al 100% con Conti: la donna, infatti, gli ha nascosto di avere un problema di salute serio alle corde vocali che, in questo periodo, le impedisce di dare il meglio dal punto di vista canoro.

La verità dell'attrice di Tina sul rapporto con Vittorio Conti ne Il Paradiso 6

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se Tina riuscirà ad essere finalmente sincera con Vittorio, l'attrice Neva Leoni in una recente intervista ha parlato del legame tra il suo personaggio e quello di Conti, ammettendo che tra i due è nata una bellissima amicizia.

"Hanno instaurato un rapporto di sincera amicizia, non vedendolo più come capo o datore di lavoro", ha ammesso l'attrice di Tina aggiungendo che ormai Vittorio è diventato anche un confidente ironico col quale poter raccontare i suoi problemi.

Insomma quello tra Tina e Vittorio sembrerebbe essere un rapporto puro secondo l'interpretazione dell'attrice Neva Leoni, ma sarà davvero così?

Possibile che tra i due non scatterà la scintilla dell'amore nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6?

'Ci saranno colpi di scena', rivela l'attrice di Tina Amato su Il Paradiso delle signore

I dubbi non mancano e, a tal proposito, anche l'attrice stessa di Tina in questa nuova intervista ha ammesso che la sesta stagione della soap opera in onda su Rai 1, riserverà ancora molti colpi di scena e sorprese.

"Ci saranno molti cambiamenti, colpi di scena e situazioni inaspettate", ha ammesso l'attrice di Tina Amato.

Insomma anche quest'anno, il pubblico de Il Paradiso delle signore non resterà affatto deluso, dato che la sesta stagione promette ancora grandi sorprese e colpi di scena che terranno alta l'attenzione fino al prossimo maggio 2022.