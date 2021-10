Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere al centro del Gossip. A distanza ormai di un mese dal giorno in cui la conduttrice sportiva ha scelto di raccontarsi a Verissimo e di annunciare la fine della sua relazione con l'attore turco, sembrerebbe che tra i due non sia ancora finita del tutto. Si vocifera, infatti, che la bella Diletta non avrebbe dimenticato del tutto il divo turco che le aveva fatto perdere la testa e che ancora oggi gli manderebbe delle dediche d'amore social.

Diletta Leotta non avrebbe ancora dimenticato Can Yaman

Nel dettaglio, Diletta Leotta aveva annunciato in tv che la love story tra lei e Can Yaman era giunta ufficialmente al capolinea e che i due avevano scelto di intraprendere due strade diverse.

In quell'occasione, però, la conduttrice sportiva non aveva trattenuto la commozione ammettendo di essere ancora molto provata da questa situazione e lasciando intendere che, da parte sua, lasciava aperta una porta per un eventuale ritorno di fiamma.

Ebbene, le ultime indiscrezioni di gossip rivelano che a distanza di un mese, Diletta non avrebbe ancora dimenticato del tutto Can e che la conduttrice volto simbolo della piattaforma Dazn, sarebbe ancora innamorato del divo turco che fa perdere la testa a milioni di fan in tutto il mondo.

La dedica d'amore di Diletta per Can

Recentemente Diletta ha anche scelto di staccare per un po' la spina dai vari impegni e lo ha fatto concedendosi un periodo di vacanza ad Ibiza con le sue amiche.

A quanto pare, però, anche dal rientro da quel periodo di relax, Diletta avrebbe continuato a postare dediche d'amore per l'attore turco.

La conduttrice ha riportato su Instagram il paragrafo di un libro dove si parla di amore. "L'amore è semplice, sono le persone che lo rendono complicato", è il pezzo pubblicato da Diletta che, secondo le indiscrezioni, avrebbe dedicato proprio a Yaman.

Il silenzio di Can Yaman dopo l'addio con Diletta

In tutto questo, però, Can Yaman continua ad andare avanti per la sua strada. L'attore, malgrado le dichiarazioni di Diletta in tv, ha scelto di non parlare della fine di questa relazione e di andare avanti per la sua strada, evitando di dare ulteriori spiegazioni.

Can, in queste settimane, ha scelto di concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo futuro professionale, come testimoniano gli ultimi scatti social che lo ritraggono sul set della fiction "Viola come il mare", in onda il prossimo anno su Canale 5.

L'attore si sta dedicando anima e corpo a questo nuovo progetto per la televisione, che lo vedrà protagonista assoluto al fianco dell'attrice Francesca Chillemi, con la quale pare che si sia creato subito un ottimo feeling sul set.