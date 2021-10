Can Yaman si prepara a vestire i panni di Sandokan, in una nuova serie evento che sarà trasmessa nel corso del 2022. Una produzione targata Lux Vide, che vedrà il divo turco vestire i panni della "Tigre di Mompracem", proprio come era accaduto in passato a Kabir Bedi. Un progetto molto ambizioso e anche tanto atteso che sarà trasmesso in esclusiva sulle reti Rai.

Le novità sull'atteso remake di Sandokan con protagonista Can Yaman

Nel dettaglio, le riprese di Sandokan in un primo momento erano previste per questa estate. Alla fine, però, si è scelto di rimandare il progetto e così qualche settimana fa è stato annunciato che le riprese sarebbero cominciate nel 2022 e che la fiction sarebbe stata poi trasmessa nello stesso anno.

Lo stesso Can Yaman, sui social, ha ammesso di essere pronto a riprendere in mano le redini di questo progetto e che al più presto avrebbe cominciato le lezioni di inglese e gli allenamenti per essere in perfetta forma.

Insomma tutto è pronto (o quasi) per il ciak di inizio del remake di Sandokan, ma dove andrà in onda la fiction in Italia? Quale sarà la rete che trasmetterà questa attesissima serie evento, destinata a conquistare anche il mercato internazionale?

Dove andrà in onda Sandokan con Can Yaman? Lux Vide fa chiarezza

A fare un po' di chiarezza, dopo settimane di rumor e indiscrezioni, ci ha pensato Barbara Pavone di Lux Vide, la quale ha svelato che la fiction sarà trasmessa sui canali Rai.

"La Rai è il principale partner italiano. C'è l'interesse di partner statunitensi e internazionali", ha svelato la Pavone confermando di fatto che per l'Italia, sarà la televisione di Stato a trasmettere le puntate evento di Sandokan con Can Yaman.

Un progetto che rifocalizzerà la storia dei pirati per cercare di dargli una prospettiva femminile decisamente più forte e adatta all'attuale periodo storico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima di Sandokan, Can Yaman sarà protagonista di una fiction in onda su Canale 5

Intanto, però, in attesa di dedicarsi alle riprese del remake di Sandokan destinato alle reti Rai, l'attore turco si sta preparando al meglio per affrontare le riprese di un'altra fiction molto attesa dal pubblico, che lo vedrà protagonista assoluto.

Trattasi di Viola come il mare, una serie in più puntate prodotta sempre da Lux Vide, destinata alla prima serata di Canale 5.

Le riprese sono cominciate da qualche settimana in Sicilia e andranno avanti per diverse settimane. Al suo fianco, in questa nuova avventura professionale, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, che approderà per la prima volta sulle reti Mediaset con un prodotto di lunga serialità. Una coppia che, sui social, ha già conquistato il gradimento del pubblico.