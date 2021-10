Il battesimo della piccola Lilibet Diana, secondogenita di Harry e Meghan, duchi di Sussex, può attendere. Pare sia questo l'orientamento dei suoi genitori che, a quattro mesi dalla sua nascita, il 4 giugno, non avrebbero ancora scelto la data e la location dove battezzare la loro secondogenita. Del resto, ancora non si conosce nulla della piccola, tranne il suo nome e la sua data di nascita. A differenza del fratello Archie, che era stato subito fotografato e battezzato dopo appena due mesi, la vita di Lilibet Diana sembra essere più tranquilla, senza alcuna fretta.

Battesimo di Lilibet Diana, incertezza se avverrà in UK o in USA

La secondogenita dei duchi di Sussex, nata appena quattro mesi fa in California, sembra non aver alcuna fretta di mostrarsi al mondo. Nata in America, in uno degli stati più famosi degli States, a differenza del fratello Archie nato in Gran Bretagna, la piccola Lilibet vive in serenità con i suoi genitori, lontana da scatti pubblici e da commenti indiscreti. Un mondo solo apparentemente roseo perché i tabloid internazionali non fanno altro che parlare di lei. A complicare le cose, la distanza "non solo geografica" tra i duchi di Sussex e alcuni membri della famiglia reale britannica. Uno strappo che non vuole sembrare tale, ma che di fatto starebbe procurando alcuni seri grattacapi alla regina Elisabetta II (già alle prese con il Principe Carlo che vorrebbe far pagare l'affitto ai reali inglesi).

Anche se, per fortuna, nulla pare ripercuotersi sulla serenità della piccola Lilibet Diana. Ancora non si conosce la data del suo battesimo e tra i motivi di questo ritardo sono state scritte molte ipotesi, alcune più gettonate di altre. Pare, infatti, che i duchi di Sussex abbiano intenzione di tornare in Gran Bretagna e battezzare la loro secondogenita direttamente a Windsor presso la St.

George Chapel, stessa cappella dove è stato battezzato il primogenito Archie. Ma pare che sia arrivato un secco diniego, quello del principe William.

Lilibet Diana, battesimo a Windsor: il principe William potrebbe averlo negato

Secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, Harry e Meghan avrebbero grande piacere a battezzare Lilibet Diana nel Regno Unito.

Questo per due motivi: il primo sarebbe quello di presentare la piccola in carne e ossa alla corte reale e alla Regina Elisabetta II, il secondo sarebbe quello di rientrare in Gran Bretagna ricucendo lo strappo. Secondo gli ultimi rumors pare, però, che ci sia qualcuno con intenzioni diverse: il principe William, fratello del principe Harry. Secondo quanto rivelato dai tabloid inglesi, il principe William non avrebbe molta intenzione di assistere al battesimo di Lilibet Diana in una location emblematica per la famiglia reale britannica. Il principe William avrebbe detto "No, non pensiamo che funzionerà, non è una buona idea" riguardo alla scelta di battezzare Lilibet in UK.

Le cause del diniego non sarebbero completamente chiare.

Alcune voci ipotizzano un risentimento del principe William per le accuse di razzismo da parte di Harry verso la famiglia reale britannica. Altre voci paventano un risentimento dello stesso principe per come fu gestita la comunicazione del battesimo del piccolo Archie nel 2018. Di fatto, ancora non sembra completamente chiaro il motivo per cui William avrebbe detto "No".

Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, le nobili origini del suo nome

La piccola Lilibet ha un nome tanto insolito quanto importante per la monarchia inglese. Harry e Meghan hanno scelto per la loro secondogenita un nome che, incontrovertibilmente, la collega alle origini della famiglia reale inglese. Il primo nome, Lilibet, rappresenta il diminutivo di Elisabetta, nomignolo apparentemente riservato all'attuale monarca, la regina Elisabetta II.

Pare che i suoi più stretti parenti (tra cui il marito e i nipoti) siano soliti chiamarla con questo nome dolce e familiare, invece di usare il titolo completo. Il secondo nome, Diana, è invece chiaramente legato al ricordo della principessa Diana, madre di Harry e particolarmente legata proprio al suo secondogenito. Il cognome Mountbatten-Windsor, invece, è quello del padre, il principe Harry, lo stesso cognome del primogenito Archie e lo stesso cognome della dinastia Windsor attualmente in capo alla monarchia.