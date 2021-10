Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando si è trasferito in Italia per continuare la sua carriera professionale nel nostro paese. Nel corso di una recente intervista, l'attore di Istanbul ha parlato del produttore Faruk Turgut, con cui ha lavorato in passato nelle sue due ultime serie televisive. L'attore di Istanbul ha spiegato che, al momento, ha impegni che lo legano in Italia con Lux Vide, ma spera di potere tornare presto a lavorare in Turchia con il Turgut.

Can Yaman non esclude di tornare a lavorare con Turgut

Can Yaman è arrivato al successo, oltre che per il suo talento e la sua fisicità, anche grazie alla storia d'amore che ha interpretato al fianco di Demet Özdemir in DayDreamer - Le ali del sogno.

Turgut ha prodotto la soap opera che narra la relazione fra Can e Demet e Yaman ha rivelato di volere tornare a lavorare con Faruk appena potrà. A tal proposito l'attore turco ha dichiarato: ''Per ora ho impegni che mi legano con Lux Vide ma spero di poter continuare a lavorare con Turgut appena possibile''.

Can Yaman ci tiente tantissimo collaborare ancora con Turgut

Can Yaman ha ricordato che in Turchia ha recitato, fino a questo momento, in sei soap opera e, nelle ultime due, ha lavorato con Faruk Turgut. In merito ad una nuova eventuale collaborazione con Faruk , il futuro Sandokan ha dichiarato: ''Ci tengo ovviamente tantissimo a collaborato ancora insieme''. Can ha anche spiegato la differenza fra le serie tv turche e quelle italiane.

A detta di Yaman , infatti, mentre nel suo paese vengono girate puntate molto lunghe, che arrivano a durare anche due ore e mezza, in Italia, al contrario, si realizzano episodi più brevi, da 50 minuti e, quindi, c'è più tempo per fare attenzione alle singole scene, soprattutto le più complicate''.

Can Yaman è impegnato in Italia con Viola come il mare

Can Yaman è partito per Palermo domenica 3 ottobre, per continuare a girare le scene di Viola come il mare. L'attore turco, resterà in Sicilia per le riprese per un mese, come da lui dichiarato sul suo profilo Instagram e, successivamente, dovrà iniziare a lavorare per Sandokan.

In merito al remake della fiction anni '70, Can ha dichiarato: ''Finora tutte le serie tv di cui sono stato protagonista sono diventate internazionali, perché sono state vendute in più di 60 paesi del mondo. Sandokan sarà la prima nella quale reciterò in inglese''. Non resta pertanto che attendere il termine delle riprese di Viola come il mare e Sandokan, per scoprire se Can Yaman continuerà a vivere e lavorare in Italia.