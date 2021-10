L'appuntamento con Uomini e donne proseguirà per tutta la stagione autunnale in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le prossime puntate del dating show dei sentimenti di Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per un po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul tronista Matteo che ha deciso di lasciare in anticipo il programma facendo la sua scelta finale. Spazio poi all'assenza di Isabella Ricci in studio e ai nuovi scontri tra Tina e Gemma.

Matteo ha fatto la sua scelta: anticipazioni Uomini e donne autunno

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle puntate di Uomini e donne in programma per questo autunno 2021 rivelano che ci sarà spazio per la prima fatidica scelta della stagione.

Il tronista Matteo, infatti, ha deciso di accelerare i tempi e piuttosto che portare avanti ancora per svariate settimane il suo percorso in trasmissione, ha scelto di affrettare i tempi e di rivelare così il nome della sua scelta.

Complice la presenza in studio dell'autrice Raffella Mennoia, che ha scritto il primo romanzo dedicato a Uomini e donne e che lo ha aiutato in questo percorso, Matteo ha deciso di andare via dal programma con Noemi. Il tronista ha confessato il suo amore alla corteggiatrice e, insieme, hanno deciso di provare a conoscersi meglio lontani dal frastuono della trasmissione di Maria De Filippi. Si è formata così la prima coppia ufficiale di questa stagione 2021/2022 di Uomini e donne.

Tina rovescia l'acqua contro Gemma Galgani

E poi ancora le anticipazioni delle prossime puntate autunnali del programma Mediaset rivelano che ci sarà spazio anche per nuovi scontri che avranno come protagoniste Tina e Gemma. Questa volta sarà l'opinionista del programma di Canale 5 a esagerare nei confronti della dama torinese, al punto da bagnarla dalla testa ai piedi, rovesciandole addosso un secchio di acqua gelata.

Una scena che sarà un deja-vù per gli spettatori del dating show Mediaset, visto che già in passato Tina si era "vendicata" della dama di Uomini e donne, rovesciandole addosso dell'acqua gelata.

Isabella Ricci non presente: anticipazioni Uomini e donne autunno 2021

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo autunno rivelano che ci sarà spazio anche per l'assenza in studio di Isabella Ricci.

La dama, nemica giurata di Gemma, questa settimana non ha preso parte alle due registrazioni del programma e non si conoscono i motivi di questa sua assenza.

Cosa è successo e perché Isabella non ha partecipato alle riprese del programma, perdendosi anche la puntata della scelta di Matteo? I fan sperano che la dama non abbia scelto di andare via dalla trasmissione.