Tra Can Yaman e Diletta Leotta la love story è terminata da un po' di tempo. La conduttrice ha confermato a Verissimo la loro rottura anche se, gli ultimi retroscena, rivelano che da parte di Diletta ci sarebbe l'intenzione di provare a rimettere insieme i cocci di questa storia d'amore. La situazione, però, potrebbe essere più difficile, dato che nell'ultimo periodo Can Yaman avrebbe un feeling speciale con la sua nuova partner lavorativa: trattasi dell'ex Miss Italia, Francesca Chillemi.

Si parla già di 'triangolo' tra Can Yaman, Diletta e Francesca

Nel dettaglio, Diletta a Verissimo aveva annunciato e confermato la fine della sua relazione con Can Yaman, lasciando intendere però di non voler chiudere definitivamente la porta del suo cuore e di essere pronta anche ad eventuali "ritorni di fiamma".

Ebbene, secondo la rivista Diva Donna, sembrerebbe che la conduttrice sportiva non abbia intenzione di arrendersi dopo la fine della sua relazione con il divo turco che, nel giro di poco tempo, le ha rapito il cuore.

"Leotta, Yaman, Chillemi: che triangolo del cuore", scrive la rivista in copertina così da far intendere che sarebbe in corso una situazione decisamente rocambolesca tra i tre protagonisti del Gossip di questo autunno 2021.

Il retroscena su Can Yaman: l'attore turco corteggerebbe Francesca Chillemi

"Diletta riapre a Can, ma lui intanto corteggia Francesca", scrive ancora la rivista di cronaca rosa, lasciando intendere che l'attore abbia avuto una sorta di interesse nei confronti della sua partner Chillemi, che andrebbe al di là del puro aspetto lavorativo.

Del resto già qualche settimana fa, era stato proprio Can ad accendere la curiosità dei numerosi fan social, postando sul suo profilo Instagram uno scatto in cui appariva a cena con Francesca Chillemi.

I due attori, con sguardo sognante, si guardavano negli occhi e lo scatto ha fatto letteralmente impazzire i sostenitori, che adesso sperano in un possibile trionfo del loro sentimento.

L'ex Miss Italia Francesca e Can Yaman insieme sul set della serie 'Viola come il mare'

Ma qual è a questo punto la verità dei fatti? Tra Can e Francesca potrebbe esserci davvero del tenero così come ipotizzano le riviste di gossip ei fan social?

Al momento, i due diretti interessati di questa notizia, hanno preferito non replicare e non rispondere a queste voci. Entrambi, infatti, si stanno dedicando alle riprese della fiction "Viola come il mare", destinati alla prima serata su Canale 5.

Le registrazioni di stanno svolgendo in un "tamburo battente" in Sicilia ma per la messa in onda bisognerà attendere il prossimo 2022.