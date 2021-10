Anna Pettinelli ha preso una decisione che ha creato parecchio scalpore tra gli spettatori di Amici 21: dopo aver sospeso la maglia da titolare a Inder per motivi comportamentali, la professoressa gli ha inviato una lettera per informarlo del fatto che non intende più seguirlo. Il giovane, dunque, ha dovuto lasciare il programma all'improvviso, ovvero senza poter sostenere un esame riparatore oppure dopo aver dimostrato il suo pentimento per gli errori che ha commesso nella scuola.

La scelta della prof di Amici spiazza

Uso del cellulare in orari non consentiti e ritardo di trenta minuti ad una lezione: sono questi i motivi per i quali Anna Pettinelli aveva deciso di sospendere la maglia di Inder.

La scelta che la professoressa ha fatto nel corso dell'ultimo speciale di Amici che è andato in onda, non è stata confermata nei giorni successivi. Dopo averci riflettuto a lungo, infatti, la docente di canto ha optato per una soluzione più dura, la più drastica che potesse prendere dall'alto del ruolo che ricopre.

Nel corso del daytime che è stato trasmesso il 12 ottobre su Canale 5, i ragazzi hanno letto la lettera con la quale l'insegnante informava Inder del fatto che non vuole più supportarlo: la donna, dunque, ha scaricato l'allievo che tanto aveva difeso dalle critiche nelle prime puntate della nuova edizione.

Anna si è detta delusa dal comportamento irrispettoso del suo alunno, e per questo non vuole più lavorare con lui.

Le prime parole dell'ex allievo di Amici 21

Nella lettera con la quale ha comunicato la sua drastica decisione, Anna ha anche precisato che l'unica possibilità di Inder per rimanere nella scuola di Amici era che almeno uno degli altri due prof di canto si esponesse per trattenerlo, includendolo nel proprio team.

Stando alle ultime informazioni, né Rudy Zerbi né Lorella Cuccarini si sono proposti di salvare il cantante dall'eliminazione: il giovane ha fatto le valigie e ha lasciato il programma a circa un mese dal suo inizio.

Tornato sui social dopo questa espulsione a sorpresa, il ragazzo ha fatto sapere: "Volevo ringraziarvi del supporto, sono felice di essere riuscito a farvi ballare con la mia musica. È stata una bellissima esperienza".

Queste parole sembrano confermare che l'addio di Inder al talent-show di Maria De Filippi è definitivo e che nessuno degli altri insegnanti ha chiesto di averlo in squadra.

La rabbia del web dopo l'ultima puntata di Amici

L'eliminazione inaspettata di Inder, ha scatenato la reazione furente di quei fan di Amici che trovano ingiusto che lui sia stato cacciato per aver infranto il regolamento, mentre un'altra allieva è stata tutelata seppur si sia comportata peggio.

"Inder ha sbagliato, ma Flaza è stata imbarazzante. Se non la espellono fanno una magra figura", "Spiegatemi perché lui è uscito e Flaza, che ha fatto tutto quello che non doveva fare, è ancora lì", "Lui eliminato in un daytime con una lettera, lei ancora dentro. Cose eque per tutti, anche perché lei ha fatto peggio", "Mi prendete in giro? Non ci siamo proprio", "Lui almeno non ha avuto la sfacciataggine di Flaza", "Lei è quella che ha commesso più infrazioni, che ha contestato la regia e che non ha ammesso di aver sbagliato e poi quello cacciato è Inder?", "Sono senza parole", questi sono solo alcuni dei tanti commenti che sono apparsi su Twitter dopo la messa in onda della puntata in cui Anna Pettinelli ha allontanato definitivamente il suo allievo dalla classe.

Mercoledì 13 ottobre è prevista una nuova registrazione: in serata dovrebbero trapelare le anticipazioni dallo studio, compresa quella sul destino di Flaza nella scuola.