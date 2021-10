La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere una delle più chiacchierate e discusse del momento. La conduttrice sportiva in una recente intervista televisiva a Verissimo, ha annunciato la rottura definitiva con il divo turco che fa sognare gli spettatori italiani anche se, a distanza di qualche settimana da quelle dichiarazioni, sembrerebbe che tra i due non sia finita del tutto e che la conduttrice spererebbe ancora in un ritorno di fiamma.

L'addio finale tra Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, con la voce spezzata dall'emozione, Diletta Leotta aveva raccontato nel salotto di Silvia Toffanin che la sua relazione con il divo turco protagonista di svariate serie televisiva di successo, fosse ormai giunta al capolinea.

La conduttrice aveva ammesso che, forse, alla luce di come si era evoluta la situazione, avevano un po' troppo affrettato i tempi e che tutta una serie di circostanze li avrebbero portati a dirsi addio in maniera definitiva.

Alla luce delle dichiarazioni di Diletta a Verissimo, però, il divo turco non ha proferito parola. Can Yaman è sempre rimasto in silenzio e ha scelto di non replicare e di non fare chiarezza sulla fine di questa relazione che ha riempito le prime pagine delle riviste di Gossip per tutta la stagione estiva.

Ci sarà un ritorno di fiamma tra Can e Diletta?

Sta di fatto che, a distanza di un po' di mesi da questa rottura, i due hanno intrapreso due strade completamente differenti.

Entrambi si sono concentrati sul lavoro: Diletta continua ad essere il volto di punta di Dazn mentre Can si trova in Sicilia, dove sono iniziate le riprese della fiction Viola come il mare.

Tuttavia, sembrerebbe che in questa relazione tra Can e Diletta, la parola "fine" non sarebbe del tutto ufficiale, al punto che si parla di una speranza da parte della conduttrice di riprendere in mano le redini della situazione.

Il retroscena dopo l'addio tra Can Yaman e Diletta

A svelare questo retroscena è stato il settimanale di gossip Ora, che ha dedicato la copertina alla coppia Can-Diletta con tanto di scritta "scoop" in prima pagina.

"Diletta ancora innamorata di Yaman: l'amore non si cancella", titola la rivista lasciando così intendere che da parte della conduttrice sportiva ci sarebbe ancora la speranza di poter riprendere in mano le redini di questa relazione con Can.

Ma sarà davvero così? Certo, il silenzio di Yaman su tutta questa intricata vicenda lascerebbe ben sperare per il futuro. Possibile che l'attore non stia proferendo parola per una forma di rispetto nei confronti di quello che c'è stato con la Leotta nei mesi scorsi? A questo punto non ci resta che attendere l'evolversi della situazione.