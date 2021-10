È finita l'intesa tra Can Yaman e Diletta Leotta. La love story che questa estate ha tenuto banco su tutte le riviste di Gossip è giunta ufficialmente al capolinea. I due hanno scelto di dirsi addio e di prendere due strade differenti, così come ha confermato la stessa conduttrice sportiva in una recente intervista rilasciata a Verissimo. Eppure, a distanza di settimane ormai dal loro addio, c'è chi continua a non credere nella veridicità di questo rapporto, come nel caso di Alessandro Rosica che continua a lanciare frecciatina sui due ormai ex fidanzati.

Dopo l'addio con Can Yaman, Diletta vola a Ibiza

Nel dettaglio, nel corso della giornata dell'8 ottobre, l'esperto di gossip ha svelato un'indiscrezione su Diletta Leotta, rivelando che la conduttrice sportiva si stava recando ad Ibiza.

Questo fine settimana, infatti, Diletta non sarà impegnata con il campionato di calcio di Serie A. Complice lo stop per le finali di Nations League 2021, il campionato si è fermato per una settimana e di conseguenza Diletta ha scelto di staccare la spina, proprio come testimoniato anche dalle stories che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

La conduttrice è apparsa al mare, mentre si gode un ultimo periodo di meritato relax in compagnia delle sue amiche e ovviamente senza Can Yaman, col quale ormai il capitolo è chiuso.

La frecciatina di Rosica sulla love story tra Can e Diletta

A tal proposito, Rosica non ha risparmiato una frecciatina nei confronti della coppia, dato che fin dal primo momento è stato tra quelli che non ha creduto nella veridicità di questa relazione e nel loro amore, ritenendo che si trattasse di una storia costruita e architettata a tavolino, solo per accrescere popolarità e consensi.

"Diletta Leotta sta partendo per Ibiza. Ci vuole un po' di relax dopo il duro lavoro che ha dovuto mettere in piedi con Can Yaman", ha sbottato l'esperto di gossip sul suo profilo Instagram.

Insomma, a distanza di settimane, Rosica continua ad essere del parere che l'amore tra la conduttrice sportiva e l'attore turco che ha fatto sognare milioni di fan, non sia stato per nulla veritiero.

Il silenzio di Can Yaman e gli impegni lavorativi

Intanto, Can Yaman continua a perseguire la strada del silenzio assoluto. Nonostante l'intervista di Diletta Leotta a Verissimo, l'attore ha scelto di non parlare e di non rilasciare alcun tipo di dichiarazione su quanto è accaduto con la conduttrice sportiva.

Un silenzio che non è passato inosservato quello dell'attore turco, il quale però preferisce concentrarsi solo sul lavoro. E, in queste settimane, è volato in Sicilia per le riprese della fiction "Viola come il mare", destinata al prime time di Canale 5.