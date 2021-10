Nuovo appuntamento con le novità su Beautiful, la popolare soap opera diretta dai fratelli Bell in onda da oltre vent'anni. Le trame delle puntate previste ad ottobre negli Usa annunciano tempi duri per Hope Logan (Annika Noelle) e Liam Spencer (Scott Clifton). La coppia, infatti, avrà vedute diverse di pensiero dopo il ritorno di Deacon Sharpe a Los Angeles, che la porterà a scontrarsi in varie occasioni.

Anticipazioni Beautiful: Brooke non vuole che la figlia abbia rapporti con Deacon

Le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane in programma ad ottobre negli Stati Uniti annunciano che un ritorno di un vecchio personaggio creerà parecchia tensione tra i protagonisti della soap opera.

In dettaglio, Brooke non sarà per nulla d'accordo con la scelta di Hope di avere contatti con Deacon, appena uscito di prigione. La donna, infatti, non vorrà che Hope interagisca con suo padre, visto che ha portato solo guai nella sua vita. Una richiesta che troverà d'accordo anche Liam, ma che susciterà le ire della madre di Beth. La giovane Logan, infatti, informerà Brooke di essere in grado di compiere le proprie scelta visto che è ormai una persona adulta.

Nel frattempo, Deacon deciderà di recarsi dalla figlia alla Forrester Creations. Una sorpresa che susciterà la gioia di Hope, la quale sfrutterà l'occasione per mostrargli il luogo dove lavora.

Tensioni tra Hope e Liam

Dagli spoiler di Beautiful in programma attualmente sulla Cbs si evince che il ritorno di Deacon creerà tensioni tra Hope e Liam.

La figlia di Brooke, infatti, vorrà avere un rapporto con suo padre a differenza dello Spencer che vorrebbe che prendesse le distanze da lui. Tensioni che raggiungeranno il culmine quando lo Spencer verrà a sapere che sua moglie è stata in contatto con Sharpe grazie ad alcune lettere inviategli mentre era in carcere.

Brooke, intanto, sospetterà che le intenzioni di Deacon non siano del tutto pacifiche.

La donna, infatti, crederà che l'uomo abbia in mente qualche piano diabolico dopo la sua scarcerazione e il conseguente ritorno a Los Angeles.

Sheila e Sharpe potrebbe stipulare un accordo

I sospetti di Brooke potrebbero tramutarsi presto in certezza. I portali americani della soap opera annunciano che Sheila si imbatterà in Deacon, tanto che i due scopriranno di avere molto in comune.

La Carter, infatti, offrirà a Sharpe un accordo: aiutarla a distruggere i matrimoni di Hope e di Finn in cambio di una cospicua somma di denaro. L'uomo accetterà la proposta oppure rifiuterà?

Non ci resta che attendere nuovi dettagli su questa story-line per vedere cosa ne sarà di Deacon, Sheila, Hope e Liam.