Il pubblico del Grande Fratello Vip continua a non vedere di buon occhio il flirt tra Manuel e Lulù. Se il conduttore Alfonso Signorini parla da settimane di sentimenti e di "occhi che brillano", molti fan hanno notato una differenza abissale tra i concorrenti: lui maturo e consapevole, lei insicura e troppo gelosa. I fan del reality show hanno anche sottolineato "l'infantilità" di Lucrezia, condividendo un video nel quale prende in giro l'ex fidanzata di Bortuzzo. Infatti, mentre veniva mostrata al giovane la lettera che Federica gli ha scritto, la principessa si atteggiava e la sminuiva.

I commenti nella casa del Grande Fratello Vip

Lunedì 4 ottobre Alfonso Signorini è tornato a occuparsi di Manuel e del percorso che sta facendo nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo avergli chiesto un bilancio delle prime settimane da "recluso", il conduttore ha informato Bortuzzo del fatto che stava per ascoltare una lettera scritta da una persona che gli vuole molto bene.

Il ragazzo ha capito subito chi era il mittente, tant'è che ha accettato col sorriso di condividere con i telespettatori questo momento.

L'ex fidanzata Federica Pizzi ha speso bellissime parole per il nuotatore, ricordando il breve ma intenso periodo in cui si sono amati, seguito da un altro di profonda stima e amicizia.

I fan del reality si sono accorti che gli occhi di Manuel hanno brillato per tutto il tempo in cui si è parlato della storia d'amore con Pizzi, segno che tra loro c'è ancora qualcosa di bello nonostante la rottura.

La romana si è rifiutata d'incontrare il vippone ("non me la sento", ha detto al presentatore), ma ha ribadito il bene che gli vuole e la speranza che nel vederlo presto sorridere dopo qualche settimana di down.

Le parole della principessa del Grande Fratello Vip

Mentre su Canale 5 andava in onda il bel momento tra Manuel e la ex Federica, alcuni curiosi sono andati a sbirciare la reazione di Lucrezia, che dal salotto della casa stava assistendo a tutto.

In un video che sta facendo il giro del web, si vede e si sente la principessa commentare la lettera che dell'ex compagna di Bortuzzo: le parole che ha usato la ragazza, non sono piaciute quasi a nessuno perché sembravano celare un atteggiamento di superiorità nei confronti della "rivale" in amore.

"Questa è la nipote del dentista", dice Lulù a una delle sorelle con un tono derisorio e per nulla preoccupato.

Quando Jessica la invita a non fare scenate di gelosia in diretta, la 23enne sbotta: "Non me ne frega un caz.... Sono stati insieme solo quattro mesi. Lei avrà 15 anni".

La reazione del pubblico del Grande Fratello Vip

Sono stati in tanti a condividere il video in cui Lulù prende in giro la ex di Manuel, arrivando a sminuirla etichettandola come "la nipote del dentista che con Bortuzzo ha condiviso solo pochi mesi di relazione".

L'atteggiamento assunto dalla principessa ha fatto storcere il naso a molti, tant'è che su Twitter la giovane è stata criticata per come ha snobbato Federica, una persona importante per il nuotatore.

"Di solito non uso certi termini, però Lulù è davvero una persona piccola e non parlo di età.

Sarà così anche a 50 anni. Meschina dentro", è questo il commento che meglio racchiude il pensiero della maggior parte dei fan del GF Vip sulla principessa e su come si è comportata il 4 ottobre in diretta.

"Dice che sono stati insieme solo quattro mesi e poi lei è impazzita d'amore dopo 15 giorni", ha scritto un altro utente contestando il modo di fare della gelosissima concorrente.

Molti spettatori, poi, hanno chiesto che il video in cui Lulù deride la ex di Manuel venisse mostrato allo sportivo, così che possa rendersi conto di chi è veramente la persona che sta frequentando.