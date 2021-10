Domenica 24 ottobre, dalle ore 14 su Rai 1, andrà in onda una nuova puntata di Domenica In, storico programma della domenica pomeriggio condotto da Mara Venier. La conduttrice, la scorsa settimana, ha potuto finalmente accogliere nuovamente il pubblico anche in studio, cosa che mancava ormai da più di un anno a causa della pandemia. Nel corso della puntata prevista per domani pomeriggio, la conduttrice potrà contare sulla presenza di numerosi ospiti famosi che, durante le tre ore di diretta, si alterneranno nello studio dedicato a Fabrizio Frizzi.

Previsto un talk su Ballando con le Stelle

Tra i temi che verranno trattati nel corso della puntata vi sarà Ballando con le Stelle, talent dedicato al mondo della danza condotto da Milly Carlucci. In particolare, Mara dovrà moderare un vero e proprio talk sul tema, che vedrà la partecipazione del giornalista (e direttore di Novella 2000) Roberto Alessi e di Guillermo Mariotto, tra i giudici di Ballando. Spazio, poi, anche ad alcuni concorrenti del programma: è infatti prevista la partecipazione di Arisa e di Federico Fashion Style. Infine, al talk prenderanno parte anche Pierluigi Diaco e Alessandra Mussolini. Proprio quest'ultima sarà, con ogni probabilità, al centro della discussione dopo la querelle avuta in settimana con Selvaggia Lucarelli, giudice del programma.

Quest'ultima, a chi le chiedeva il perché della presenza nello show della Mussolini, ha ricordato come "le dittature finiscano prima o poi". Commento che non è per niente piaciuto all'ex europarlamentare, che avrebbe minacciato di lasciare il programma.

Deddy, ex concorrente di Amici, è atteso a Domenica In

Oltre al talk su Ballando, comunque, sono molti gli ospiti attesi durante la diretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per quanto riguarda il mondo della musica, infatti, parteciperà per la prima volta nel programma il cantante Deddy, tra i concorrenti più amati nella scorsa edizione di Amici. Il giovane presenterà al grande pubblico il suo nuovo album 'Il cielo contromano su Giove'. Mara Venier accoglierà poi la 'strana coppia' composta da Diego Abatantuono e Frank Matano.

I due saranno infatti i protagonisti del film 'Una notte da dottore', diretto da Guido Chiesa e in uscita nelle sale cinematografiche d'Italia il prossimo 28 di ottobre. Presenti in studio, poi, anche Elena Sofia Ricci e il marito Stefano Mainetti, che con Mara presenteranno la Giornata internazionale dello spettacolo (fortemente sostenuta proprio dalla protagonista di 'Che Dio ci aiuti'). Infine, Mara accoglierà uno dei volti di punta di La7: Myrta Merlino. La conduttrice (in onda tutti i giorni con il suo 'L'Aria che Tira') sarà in studio con il compagno Marco Tardelli, campione del mondo durante i mondiali di calcio di Spagna '82.