Su Canale 5, continuano ad andare in onda le puntate inedite di Una vita. Purtroppo, questa seguitissima soap si sta avvicinando alla conclusione definitiva. Le prossime settimane saranno ricche di sorprese e di vicende che doneranno svolte inaspettate alle storyline dei personaggi.

Stando alle più recenti anticipazioni, gli episodi del 25 e del 26 ottobre non potranno non stupire gli spettatori. Nel dettaglio, Genoveva fingerà di ricambiare i sentimenti di Velasco, ma in realtà sarà in ansia per Felipe e per il suo stato di salute. Bellita riceverà un'offerta importante da un famoso teatro ma, a causa dei suoi problemi vocali, non potrà accettare e Antonito terrà il suo primo discorso pubblico.

Una vita, trame di lunedì 25 ottobre: Genoveva capirà di amare ancora Felipe

Le condizioni di Felipe continueranno a essere critiche. L'uomo sarà ancora in coma e, secondo i medici, avrà poche speranze di farcela. Genova proverà sentimenti contrastanti. Per raggiungere i suoi scopi, non smetterà di far credere a Velasco di essere attratta da lui, ma la realtà sarà totalmente diversa.

Genoveva, infatti, non prova alcun sentimento verso Velasco, il suo cuore appartiene a un solo uomo: Felipe. Sarà proprio stando al suo capezzale che capirà di essere ancora innamorata di lui e di non desiderare la sua morte, nonostante i recenti avvenimenti e il suo desiderio di vendetta. Velasco scoprirà la verità?

E Genoveva riuscirà a essere totalmente sincera con lui?

In ogni caso, Genoveva non sarà l'unica a essere preoccupata per le sorti dell'avvocato. Infatti, tutti ad Acacias proveranno una profonda tristezza.

Spoiler di martedì 26 ottobre di Una vita: Bellita non riuscirà a cantare

Le donne del quartiere si recheranno a casa di Genoveva per pregare per il risveglio di Felipe.

Anche i domestici, fortemente rammaricati per l'accaduto, si uniranno a loro.

Nel frattempo, Bellita continuerà a provare dei forti fastidi alla gola. Non riuscirà a cantare bene e sentirà che le corde vocali non sono più quelle di un tempo. Purtroppo, a causa di queste problematiche, non potrà accettare subito la proposta ricevuta da un teatro di Madrid.

Per non perdere questa opportunità, proverà a temporeggiare. Ci riuscirà? O i suoi sforzi saranno vani? Josè, completamente all'oscuro di tutto, non riuscirà a capire perché la moglie si sia comportando in quel modo.

Le anticipazioni rivelano anche che Antonito sarà pronto a parlare pubblicamente di politica. Tutti rimarranno molto sorpresi dalle sue parole e anche Ramon non potrà fare a meno di sentirsi fiero di suo figlio. Sarà evidente che non lasciare la politica è stata la scelta migliore per Antonito.