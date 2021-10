La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è stata una delle più discusse e chiacchierate di questa estate 2021. Da diversi mesi, però, i due hanno scelto di dirsi addio e, a quanto pare, avrebbero voltato pagina definitivamente. La conduttrice sportiva, nelle scorse settimane, aveva rotto il silenzio a Verissimo e senza trattenere la commozione, aveva parlato del suo addio con il divo turco. In queste ore, però, si parla di un nuovo possibile flirt per Diletta, che avrebbe dimenticato il super-palestrato Can Yaman.

Retroscena su Can e Diletta dopo la fine della loro relazione

Nel dettaglio, durante l'intervista a Verissimo, Diletta, pur confermando la fine della sua relazione con l'attore turco, aveva lasciato una "porta aperta", ammettendo che nella vita tutto può succedere e lasciando così intendere di essere propensa anche ad un possibile ritorno di fiamma con Can.

Peccato, però, che nel corso di queste settimane i due ormai ex fidanzati abbiano intrapreso strade completamente differenti. Can Yaman ha scelto di concentrarsi solo sul lavoro, buttandosi a capofitto nelle riprese della nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5 del 2022.

L'attore ha evitato di rilasciare ogni tipo di dichiarazione sul conto di Diletta, dimostrando così di essere intenzionato a chiudere col passato e a voltare pagina.

Ecco chi sarebbe la nuova fiamma di Diletta Leotta dopo Can

Ebbene, gli ultimi retroscena arrivano dalle pagine di "Dagospia", dove è stato svelato che la bella Diletta Leotta potrebbe essere protagonista di un nuovo flirt.

A quanto pare, infatti, a Milano gira voce che l'ex fidanzata di Can Yaman avrebbe iniziato una frequentazione con il modello Giacomo Cavalli.

I due si seguono anche sui social e pare che, nel corso dell'ultimo periodo, siano stati avvistati più volte insieme.

Non si esclude, quindi, che dopo la fine della relazione con il divo turco protagonista delle soap di successo di Canale 5, Diletta abbia scelto definitivamente di voltare pagina e di guardare anche lei al futuro, mettendo una pietra sopra alla sua chiacchieratissima storia d'amore con Yaman.

Anche Can Yaman avrebbe una nuova fiamma dopo l'addio con Diletta Leotta

Ma, gli ultimi retroscena riguardano anche l'attore stesso. Stando a quanto riportato sui social da Alessandro Rosica, anche Can avrebbe una nuova frequentazione in corso.

Secondo l'esperto di Gossip social, Yaman si starebbe vedendo con Maria, una ragazza 29enne di Napoli, con la quale sarebbe in corso una frequentazione.

Al momento, però, l'attore turco non ha ancora confermato (ma neppure smentito) queste voci che circolano sul suo conto.