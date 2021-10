Colpo di scena nelle nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Cosimo Bergamini torna a Milano. Il suo rientro sarà decisivo per le indagini di Flora, che da tempo ha capito che c'è qualcosa di oscuro dietro la morte di suo padre Achille, derubricata a incidente. Che cosa le rivelerà Bergamini? Nel frattempo, Irene continua a essere gelosa di Gemma e, temendo che possa interferire nel suo rapporto con Stefania, fa di tutto per metterla in difficoltà. C'è ansia per l'operazione di Tina alle corde vocali e i suoi genitori hanno pareri opposti a riguardo.

Il Paradiso delle Signore 6: Tina deve decidere se operarsi alle corde vocali

Come raccontano le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore 6, nella puntata che andrà in onda il 10 novembre su Rai 1 alle 15:55, Irene continua a temere che la presenza costante di Gemma al grande magazzino in qualità di nuova Venere al posto di Paola possa minare il suo rapporto di amicizia con Stefania. La gelosa Cipriani ne parla a cuore aperto con l'amica.

Vittorio è diventato un grande punto di rifermento per Tina. Grazie ai suoi consigli, la giovane Amato ha avuto il coraggio di confessare le reali condizioni di salute alla sua famiglia. Conti l'ha anche accompagnata dal medico, che le ha prospettato la possibilità di un'operazione alle corde vocali.

Agnese crede che sia una buona idea operarsi, in fondo si tratta di una possibilità importante per poter tornare a cantare. Giuseppe, invece, mostra maggiori dubbi. Vittorio sprona entrambi a sostenere emotivamente la figlia.

Il ritorno di Cosimo, anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Salvatore è agitato e Anna, capito quanto sia sensibile, va da lui per offrirgli il suo conforto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I due sono sempre più vicini e complici.

Nel frattempo, il medico di Tina la contatta: non c'è più tempo per pensare, è arrivato il momento di prendere una decisione definitiva in merito alla sua operazione alle corde vocali.

Le anticipazioni delle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6 promettono grandi svolte per quanto riguarda le indagini di Flora sulla morte misteriosa di Achille.

La giovane Ravasi è pronta per partire alla volta di Parigi, così da incontrare Cosimo e venire a conoscenza delle informazioni in suo possesso.

Cosimo arriva a Milano del tutto inaspettatamente. Che cosa ha intenzione di fare in città? A quel punto, Flora cancella la partenza per Parigi. Ora ha davanti colui che potrà darle preziose informazioni sulla morte di suo padre, certa che non si sia trattato di un semplice incidente. Adelaide e Umberto sono visibilmente preoccupati, consapevoli che il loro segreto sta per venire alla luce.