Tra Alex Belli e Soleil Sorge è nato un rapporto speciale al rinnovato Gf vip, tanto che c'è chi tra i fan dei due vip spera in un loro futuro di coppia, ma le speranze generali potrebbe affievolirsi presto, per via di una nuova confessione del fotografo. La stessa giunge nel daytime del reality in corso, con il fotografo che, in confidenza con una coinquilina vip nella Casa, sul rapporto instaurato con la modella italo-americana chiarisce che seppur lei gli piaccia molto, Soleil non rappresenta la donna che vorrebbe al suo fianco.

Gf vip, il fotografo si confida con Sophie Codegoni

Quando ormai mancano poche ore alla 14° puntata del GF vip in corso, attesa per il 29 ottobre 2021 su Canale 5, Alex Belli è tornato ad aprirsi sul suo rapporto stretto con Soleil Sorge nella casa dei vip, alla luce del quale molti tra i telespettatori pensano che tra i due coinquilini ci sia del tenero.

L'attore, sposato con Delia Duran, in una confidenza condivisa con Sophie Codegoni si è intrattenuto a parlare di Soleil, rimarcando di provare piacere per la sua vicinanza alla modella italo-americana, in quanto sua compagna di gioco: "A me Soleil piace tantissimo, come amica".

Alex Belli blocca l'ipotesi triangolo al Grande fratello vip 6

Ma Alex Belli ha anche tenuto a spegnere ogni speranza sul nascere rispetto ad una sua possibile relazione amorosa con Soleil Sorge, al Grande Fratello vip 6.

"Durante il giorno noi ci cerchiamo perché io, lei e Davide siamo una specie di compagnia teatrale e mi piace tantissimo la sua ironia", ha così spiegato la sua vicinanza a Soleil, nella casa. "Non mi piace assolutamente come ipotetica donna da avere al mio fianco. Non ci convivrei insieme, ma ci farei un viaggio perché è super divertente...".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra chiaro, quindi, che il fotografo non abbia alcuna intenzione di diventare protagonista in tv, di un tradimento ai danni della moglie Delia Duran con la modella italo-americana.

Gf vip, Sophie Codegoni commenta Soleil Sorge

Intanto molti telespettatori, via social, si dicono pronti a scommettere che Alex Belli abbia un debole per Soleil Sorge e che lui non voglia ammetterlo per non scatenare la furia della moglie Delia Duran, mentre è in gioco al Gf vip 6.

Dal suo canto, Sophie Codegoni ha commentato con delle riserve, nel dialogo con Alex, il rapporto che Belli ha con la rivale nel gioco, Soleil. La modella non ha nascosto di non vedere malizia nel rapporto che lui ha stretto con Soleil nel reality, per poi non nascondere che a suo avviso il legame in questione potrebbe essere oggetto di pettegolezzi fuori il contesto del gioco televisivo. Parlando al fotografo , poi l'ex tronista di Uomini e donne ha detto di temere che Delia Duran possa mettere in dubbio la fedeltà di Alex nella Casa, proprio per via del rapporto che lo vincola alla modella. Pertanto, Sophie ha inoltre invitato Alex a fare chiarezza nel programma quando è chiamato a pronunciarsi sul conto del legame stretto con la Sorge.

Staremo, quindi, a vedere cosa accadrà al Gf vip.