Can Yaman continua a essere uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del momento, costantemente al centro dell'attenzione e del Gossip per la sua vita sentimentale. In queste ultime settimane, Can è apparso sempre più vicino all'attrice Francesca Chillemi, con la quale ha cominciato le riprese di Viola come il mare, la nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5 del prossimo anno. Addirittura si è vociferato che tra i due ci fosse del tenero ma, secondo Alessandro Cecchi Paone, questa non sarebbe la verità dei fatti.

Finita la storia con Diletta Leotta, Can Yaman volta pagina

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta, che ha tenuto banco per buona parte della scorsa estate, è giunta al capolinea.

A confermarlo è stata la conduttrice sportiva che, in una recente intervista televisiva concessa a Silvia Toffanin, ha dichiarato che tra lei e Can sia tutto finito. L'attore turco, però, in queste settimane ha scelto di non parlare pubblicamente di quello che è accaduto nella sua vita, preferendo tacere ed evitare di dare ulteriori spiegazioni. Intanto Can è finito sui giornali in compagnia dell'attrice Francesca Chillemi, sua nuova partner femminile nella fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5 del 2022.

Francesca Chillemi e Can Yaman stanno insieme?

Addirittura una rivista di gossip ha pubblicato delle foto di Francesca apparsa sul terrazzo della casa di Can Yaman, lasciando quasi intendere che tra i due potesse esserci del tenero.

Ma qual è la verità dei fatti? C'è davvero un flirt in corso oppure si tratta solo di voci prive di fondamento che circolano in rete e sui social? A dire la sua versione dei fatti ci ha pensato il giornalista Alessandro Cecchi Paone che, in una sua rubrica, ha sbottato contro questa possibile nuova coppia. "È credibile che Can Yaman macini un flirt dopo l'altro da quando ha avuto successo in Italia?

Molto poco", ha sentenziato Cecchi Paone.

Cecchi Paone sbotta su Can e Francesca: 'Bisognosi di pubblicità'

E poi ancora, secondo Cecchi Paone, questo potrebbe essere il modo per tenere costantemente in copertina il bellone di turno. "Bisognosi di pubblicità per se stessi o per i loro prodotti, siano questi film o serie tv", ha scritto il giornalista dando in parte la colpa anche agli uffici stampa che, secondo lui, costruirebbero queste relazioni per far sì che siano al centro dell'attenzione mediatica.

In merito a questo presunto flirt con Francesca Chillemi, Cecchi Paone ci ha tenuto a sottolineare che l'attrice sarebbe felicemente sposata col suo compagno e quindi che questa relazione con Can Yaman non sarebbe veritiera.